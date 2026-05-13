Wie sehr schadet Doping dem Körper langfristig?

Ein neues und höchst umstrittenes Projekt trägt dazu bei, Doping zu verharmlosen: Die Enhanced Games.

An den Wettkämpfen, die von 21. bis 24. Mai 2026 in Las Vegas stattfinden sollen, dürfen ausschließlich gedopte Athletinnen und Athleten teilnehmen.

Die Macher bezeichnen die Schwimm-, Lauf- und Kraftbewerbe als die "neue Ära des Sports" und behaupten, erst mit Hilfe der Substanzen komme "das tatsächliche menschliche Potenzial" zum Vorschein.

Die Spiele stehen massiv in der Kritik. Dass Doping im Sport streng kontrolliert und konsequent sanktioniert wird, habe seine Gründe. Wir haben David Müller, Sportwissenschaftler der Österreichischen Anti-Doping-Agentur (NADA), zu den körperlich und psychischen Folgen von Doping befragt.