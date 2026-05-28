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French Open LIVE - Jannik Sinner vs. Juan Manuel Cerundolo

Jannik Sinner (ITA/1) in Runde 2 der French Open Juan Manuel Cerundolo (ARG). Wer steigt auf? Live-Stand und aktuelle Infos hier bei LAOLA1.

French Open LIVE - Jannik Sinner vs. Juan Manuel Cerundolo Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Zweiter Auftritt von Top-Favorit Jannik Sinner bei den French Open 2026.

In der zweiten Runde von Roland Garros wartet heute der Argentinier Juan Manuel Cerundolo auf den Weltranglisten-Ersten. LIVE-Ticker>>>

Nach seinem souveränen Drei-Satz-Sieg zum Auftakt gegen Clement Tabur geht der Italiener als klarer Favorit in die Partie auf dem Court Philippe-Chatrier.

Sinner präsentiert sich auf Sand in absoluter Top-Form, bekommt es nun aber mit einem echten Spezialisten zu tun: Juan Manuel Cerundolo gilt als Außenseiter, die rote Asche ist jedoch der absolute Lieblingsbelag. Der Südamerikaner gewann zuletzt das ATP-Challenger in Bordeaux.

Alle Spiele der French Open LIVE>>>>

Gelingt Sinner der Einzug in die dritte Runde oder sorgt Cerundolo für die Sensation in Paris?

Aktuelle LIVE-Scores der French Open:

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