French Open LIVE - Jannik Sinner vs. Juan Manuel Cerundolo

Zweiter Auftritt von Top-Favorit Jannik Sinner bei den French Open 2026.

In der zweiten Runde von Roland Garros wartet heute der Argentinier Juan Manuel Cerundolo auf den Weltranglisten-Ersten. LIVE-Ticker>>>

Nach seinem souveränen Drei-Satz-Sieg zum Auftakt gegen Clement Tabur geht der Italiener als klarer Favorit in die Partie auf dem Court Philippe-Chatrier.

Sinner präsentiert sich auf Sand in absoluter Top-Form, bekommt es nun aber mit einem echten Spezialisten zu tun: Juan Manuel Cerundolo gilt als Außenseiter, die rote Asche ist jedoch der absolute Lieblingsbelag. Der Südamerikaner gewann zuletzt das ATP-Challenger in Bordeaux.

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Gelingt Sinner der Einzug in die dritte Runde oder sorgt Cerundolo für die Sensation in Paris?

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