Neumayer, Lukas NEU
Boyer, Tristan BOY
Endstand
2:0
6:2 , 6:3
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Neumayer marschiert in Vicenza ins Viertelfinale

Beim Challenger in Italien lässt der 23-Jährige nichts anbrennen und zieht souverän ins Viertelfinale ein.

Neumayer marschiert in Vicenza ins Viertelfinale Foto: © IMAGO / Hasenkopf
Textquelle: © LAOLA1
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Lukas Neumayer steht beim Challenger in Vicenza im Viertelfinale.

Der Salzburger bezwingt im Achtelfinale den US-Amerikaner Tristan Boyer (ATP-199.) in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3.

Sein nächster Gegner ist der Schweizer Remy Bertola (ATP-208.).

Auch Joel Schwärzler ist beim Turnier im Einsatz, er bestreitet seine Achtelfinal-Partie am Donnerstag.

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