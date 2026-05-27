Neumayer marschiert in Vicenza ins Viertelfinale

Lukas Neumayer steht beim Challenger in Vicenza im Viertelfinale.

Der Salzburger bezwingt im Achtelfinale den US-Amerikaner Tristan Boyer (ATP-199.) in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3.

Sein nächster Gegner ist der Schweizer Remy Bertola (ATP-208.).

Auch Joel Schwärzler ist beim Turnier im Einsatz, er bestreitet seine Achtelfinal-Partie am Donnerstag.