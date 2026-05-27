Neumayer, Lukas NEU
Boyer, Tristan BOY
Endstand
2:06:2 , 6:3
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Neumayer marschiert in Vicenza ins Viertelfinale
Beim Challenger in Italien lässt der 23-Jährige nichts anbrennen und zieht souverän ins Viertelfinale ein.
Lukas Neumayer steht beim Challenger in Vicenza im Viertelfinale.
Der Salzburger bezwingt im Achtelfinale den US-Amerikaner Tristan Boyer (ATP-199.) in zwei Sätzen mit 6:2, 6:3.
Sein nächster Gegner ist der Schweizer Remy Bertola (ATP-208.).
Auch Joel Schwärzler ist beim Turnier im Einsatz, er bestreitet seine Achtelfinal-Partie am Donnerstag.