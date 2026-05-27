Erler/Miedler nach zwei Tiebreaks in zweiter French-Open-Runde

Alexander Erler und Lucas Miedler stehen im Doppel-Bewerb der French Open in der zweiten Runde!

Das an Position 14 gesetzte Doppel bezwingt das Duo Ryan Seggerman (USA)/Rinky Hijikata (AUS) in zwei Sätzen mit 7:6(4), 7:6(4).

Österreichs Aushänge-Duo trifft nun auf das US-amerikanische Doppel Benjamin Kittay/Rajeev Ram.

Zuletzt kamen die Österreicher in Hamburg bis ins Viertelfinale, wo sie den späteren Turniersiegern unterlagen.