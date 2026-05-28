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French Open heute: Julia Grabher - Amanda Anisimova
In Runde zwei der French Open trifft die Österreicherin auf die zweifache Grand-Slam-Finalistin aus den USA. LIVE-Infos:
Mit Amanda Anisimova wartet am Donnerstag in der zweiten Runde der French Open eine große Hürde auf Julia Grabher (ab ca. 12:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Die Partie findet als zweites Spiel des Tages (nach 11 Uhr) auf dem Court Suzanne-Lenglen statt.
In Runde eins konnte die 29-jährige Österreicherin Rebecca Sramkova aus der Slowakei (WTA-125.) in zwei Sätzen besiegen.
Anisimova ist da schon ein anderes Kaliber. Die 24-jährige US-Amerikanerin ist aktuell die Nummer sechs der WTA-Weltrangliste und stand im vergangenen Jahr in zwei Grand-Slam-Endspielen, musste jedoch sowohl in Wimbledon als auch bei den US Open jeweils als Verliererin den Platz verlassen.
Wegen einer Verletzung am Handgelenk musste Anisimova zuletzt zwei Monate pausieren.