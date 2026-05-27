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Handball: Diese beiden Teams stehen im HLA-Finale

Die Jags schlagen Ferlach durch einen Lauf in der zweiten Hälfte. Den Fivers gelingt gegen die Füchse ein Torfestival.

Handball: Diese beiden Teams stehen im HLA-Finale Foto: © GEPA
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Erstmals Bad Vöslau und die Fivers Margareten stehen im Finale der heimischen Handball Liga Austria (HLA) der Männer.

Die nun bereits zwölf Spiele in Folge siegreichen Jags aus Vöslau entschieden die "best of three"-Halbfinalserie durch ein 24:20 (11:13) in Ferlach mit 2:0 für sich. Die Fivers lösten beim 39:30 (24:18) gegen die BT Füchse ebenfalls am Mittwoch vorzeitig das Finalticket.

In Ferlach führten die Gastgeber zur Pause noch 13:11, doch ab Mitte der zweiten Hälfte drehten die Jags auf. Sieben Tore in Folge führten die Niederösterreicher erstmals in der Vereinsgeschichte ins Liga-Endspiel.

Bad Vöslau mit Heimrecht

Dort treffen sie auf die Fivers, die sich gegen die Gäste aus Bruck an der Mur in einen wahren Torrausch spielten. Mit einer Sechs-Tore-Halbzeitführung im Rücken baute der dreifache Meister (zuletzt 2018) sein Polster zwischenzeitlich sogar auf bis zu elf Treffer aus.

"Es war wahrscheinlich die beste Saisonleistung, die wir gezeigt haben", sagte Fivers-Akteur Fabio Schuh. Der Titel wird nun ebenfalls im "best of three" ausgespielt.

Grunddurchgangssieger Vöslau genießt im ersten und einem allfälligen dritten Spiel Heimrecht.

Sportler, die am Höhepunkt abtraten

Lou Gehrig (Baseball)
Rocky Marciano (Boxen)

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