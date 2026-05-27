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Gall bleibt nach 17. Etappe bei Giro weiter auf Rang zwei

An der Spitze des Gesamtklassements gibt es nach der 17. Etappe keine Veränderungen.

Gall bleibt nach 17. Etappe bei Giro weiter auf Rang zwei Foto: © IMAGO / Sirotti
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Michael Valgren feiert auf der hügeligen 17. Etappe des Giro d'Italia einen emotionalen Sieg.

Der 34-jährige Däne setzt sich in Andalo aus einer sechsköpfigen Fluchtgruppe kurz vor dem Ziel ab und rettet den Vorsprung vier Jahre nach einem schweren Unfall, der beinahe seine Karriere beendet hätte, zu seinem seither größten Sieg ins Ziel.

2022 war Valgren bei der letzten Etappe der Route d'Occitanie in eine Schlucht gestürzt und hatte sich dabei das Becken gebrochen.

Mit Valgren am Podest steht der Norweger Andreas Leknessund, der bei der diesjährigen Italien-Rundfahrt zum dritten Mal Zweiter wurde, und der Italiener Damiano Caruso.

Gall bleibt Zweiter

An der Spitze des Gesamtklassements gibt es auf der mit 202 km längsten Etappe der Finalwoche am Mittwoch keinen Umsturz. Felix Gall kommt nach 3.200 Höhenmetern mit teils heftigen Regenfällen und Hagel als 41. (+5:15 Min.) zeitgleich mit Jonas Vingegaard ins Ziel.

Der Österreicher rangiert in der Gesamtwertung als Zweiter weiter etwas mehr als vier Minuten hinter dem Leader aus Dänemark.

Die 18. Etappe führt am Donnerstag über mehrheitlich flache 171 km von Fai della Paganella nach Pieve di Soligo. Vor dem Finale in Rom am Sonntag stehen noch zwei schwere Bergetappen an.

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