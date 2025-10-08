Daniel Tschofenig ist Österreichs Sportler des Jahres 2025!

Der Skispringer aus Kärnten sicherte sich in diesem Jahr nicht nur den Goldenen Adler für den Sieg bei der Vierschanzentournee und die große Kristallkugel für den Gesamtweltcupsieg – auch der NIKI wandert in den Trophäenschrank des 23-Jährigen. Die Auszeichnung nimmt er am Mittwoch bei der Lotterien Sporthilfe-Gala in Wien entgegen.

Die 289 Mitglieder von Sports Media Austria, die abgestimmt haben, gaben Tschofenig insgesamt 916 Punkte. Bei 83 SMA-Mitgliedern landete er auf Platz eins. Eng war das Rennen um den zweiten Rang: Golfer Sepp Straka, der kürzlich mit dem Team Europa beim Ryder Cup erfolgreich war, erhielt 729 Zähler. 721 Punkte gingen an Raphael Haaser, der bei der Ski-WM in Saalbach-Hinterglemm Riesentorlauf-Gold und Super-G-Silber holte.

Mit Tschofenig wird zum elften Mal ein Skispringer zum Sportler des Jahres gekürt. Zuvor war es Thomas Morgenstern, der im Jahr 2011 auf Platz eins landete.

Thomas Frühwirth jubelt zum dritten Mal in Folge

Der NIKI für den Sportler des Jahres mit Behinderung geht zum dritten Mal in Folge an Thomas Frühwirth!

Der Para-Athlet kürte sich im Sommer zum Triathlon-Europameister, im letzten Jahr holte er sich bei der Rad-WM Gold. Von der SMA-Jury erhielt er 828 Punkte. Zweite wurde Para-Skifahrer Johannes Aigner mit 643 Zählern. Para-Kletterer landete mit 582 Punkten auf dem dritten Platz.

Der Special Olympics Sportler des Jahres ist der Tiroler Alexander Haissl. Der 39-jährige Skifahrer überzeugte bei den World Winter Games im vergangenen März in Turin mit zwei Goldenen (Super-G und Slalom) sowie einer Silbernen im Riesentorlauf.

