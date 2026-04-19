Wien-Marathon: Alle Ergebnisse des Vienna City Marathons 2026

Ergebnis - Marathon Frauen
Platz
Name
Nation
Nettozeit
1
Tigist Gezahagn
ETH
02:20:06
2
Haftamnesh Tesfaye
ETH
02:20:18
3
Hellen Chepkorir
KEN
02:23:48
4
Faith Chepkoech
KEN
02:28:10
5
Tegest Ymer
ETH
02:28:15
6
Mary Zeneida Granja
ECU
02:28:29
7
Lindsay Flanagan
USA
02:28:34
8
Vaida Zusinaite
LTU
02:35:29
9
Aiwa Sakaguchi
JPN
02:37:12
10
Eva Wutti
AUT
02:42:37
Alle Siegerinnen des Wien-Marathons>>>
Ergebnis - Marathon Männer
Platz
Name
Nation
Nettozeit
1
Fanny Kiprotich
KEN
02:06:53
2
Oqbe Kibrom
ERI
02:08:10
3
Charles Mneria
KEN
02:08:42
4
Samwel Kiptoo
KEN
02:09:03
5
Simon Mwangi
KEN
02:09:05
6
Tafese Delegen
ETH
02:09:55
7
Mica Cheserek
KEN
02:12:15
8
Ádám Lomb
HUN
02:12:48
9
Andreas Vojta
AUT
02:15:07
10
Levente Szemerei
HUN
02:24:38
Wien-Marathon 2026 - die besten Bilder des Lauf-Fests
Ergebnis - Halbmarathon Männer
Platz
Name
Nation
Nettozeit
1
Timo Hinterndorfer
AUT
01:02:58
2
Thys Moreau
BEL
01:07:04
3
Lemawork Ketema
AUT
01:08:30
4
Hugo Hottebart
FRA
01:08:54
5
Felix Geieregger
AUT
01:09:05
6
Martin Müller
ITA
01:10:31
7
Simon Stifter
ITA
01:11:25
8
Andrii Onyshchenko
UKR
01:11:44
9
Marius Abele
GER
01:11:53
10
Benjamin Riviere
FRA
01:12:13
Ergebnis - Halbmarathon Frauen
Platz
Name
Nation
Nettozeit
1
Larissa Matz
AUT
01:15:15
2
Nicole Bauer
AUT
01:15:37
3
Aikaterini Koutli
GRE
01:19:32
4
Hannah Foltas
AUT
01:20:42
5
Vittoria Di Dato
ITA
01:20:51
6
Julia Bruhn
GER
01:22:01
7
Stefanie Hansen
GER
01:22:37
8
Laura Beer
AUT
01:23:03
9
Monika Kubai
AUT
01:24:06
10
Nora Bocz
HUN
01:24:47
Mixed-Staffel
Polizeisport 1 - 02:22:21
Mario Bauernfeind, Philip Pertl, Teresa Stadlober, Julia Hauser
St. Anna Kinderkrebsforschung - 02:27:18
Sebastian Aschenbrenner, Anita Zankl, Simon Schmidmayr, Tobias Habenicht
Ninja Squad - 02:38:36
Balàzs Marx, Marcus Artner, Victoria Hochmayer, Roland Fencl
On Ambassadors - 02:53:02
Lucas Laschober, Jasmin Wieser, Lorena Eloy, Baptiste Achard
Too fast to name - 02:53:10
Guillermo Alamán Requena, Daniel Binder, Kristian Ristic, Lisa Grünberg
Alois Steinkellners Mannschaft - 02:55:13
Alois Steinkellner, Maxim Schermann, Sandra Kusolitsch, Anton Waser
Sportunion Pfaffstätten - 02:58:45
Robert Simon, Annika Binder, Sarah Binder, Bernhard Binder
ECA Spark - 03:02:26
Linus Malms, Riccardo Savigliano, Romina Sol Mattassini, Ambroise Centelles
Die hinigen Maschinen - 03:02:30
Philip Hackstock, Christina Ortner-Bauer, Raphaela Hein, Gabriel Hein
GSVollgas 5 - 03:02:42
Matej Nekoranec, Andreas Traugott, Daniel Mathe, Maximilian Waldstein
Frauen-Staffel
Vienna Running Collective Race Team - 02:46:30
Ulrike Koestinger, Esther Hummel, Dorota Mariola Wojciga, Katharina Kiesenhofer
Philipp Bevandas Mannschaft - 03:25:32
Sabrina Kuhrn, Martina Jauker, Melanie Brunhofer, Magdalena Dall
the running teletubbies - 03:27:02
Alexandra Schöndorfer, Yasmin Hönig, Agnes Schütz, Christine Manghi
Team VAPIANO - Social 2 - 03:27:37
Nicole Pfannenstill, Daniela Maier, Nadine Bauch, Petra Obermeier
VCM 2026 Relay Ladies - 03:28:28
Jennie Steyaert, Judit Déri, Alexandra Peng, Lauren Alteio
Susanne Holzheus Mannschaft - 03:34:04
Viktoria Holzheu, Alexandra Schweiger, Susanne Holzheu, Sarah Schauppenlehner
SANOCYN FORTE TEAM - 03:35:23
Margareta Liebl, Theresa Reiter, Magdalena Liebl, Judith Leisch
Fast & Fabulous - 03:36:10
Julia Cercel, Ioana Bancos, Iulia Busecan, Alexia Hecico
Die flotten Hotten - 03:39:43
Valerie Burger, Sophia Gleichentheil, Jannika Reda, Franziska Hörmayer
Amiga Mannschaft - 03:40:25
Lisa Herndlhofer, Agnes Reimitz, Julia Herndlhofer, Sophie Knöttner
Männer-Staffel
Stew Crew - 02:25:06
Lars Demuth, Matti Waldner, Jan Waldner, Alexander Roncevic
QuadroSpeed ProTeam Vienna - 02:30:38
Maximilian Pfeifer, Christopher Großsteiner, Christopher Stroh, Bálint Marx
Pummelbande - 02:34:30
Janne Walcher, Niklas Walcher, Leopold Schwarzer, David Fuchs
EY Run the Future - 02:36:02
Daniel Mehring, Emanuel Faltl, Emanuel Faltl, Lukas Birklbauer
USI / Montanuniversität Leoben - 02:37:04
Samuel Pfusterer, Lukas Kölbl, Konrad Geyr, Gustav Greiner
Bernhard Kleinleins Mannschaft - 02:42:13
Peter Buchegger, Christoph Pernsteiner, Bernhard Kleinlein, Andreas Tusch
WB-Powerstaffel - 02:44:50
Edwin Zillner, Stefan Fröschl, Josef Ulzer, Florian Wadl
Malo Lebat's Team - 02:46:19
David Camille, Ludovic Pourageaux, Silem Yohan, Malo Lebat
Proof by Exhaustion - 02:49:39
Leopold Karl, Moritz Schöbi, Christoph Spiess, Leopold Micheler
Bräutigam auf der Flucht - 02:52:55
Dominik Nemirovskij, Simon Wieland, Jan-André Pieper, Philip Wieland
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