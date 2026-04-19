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Wien-Marathon: Alle Ergebnisse des Vienna City Marathons 2026

Wien-Marathon 2026: Wer hat gewonnen? Hier findest du alle Ergebnisse, Siegerzeiten und die offizielle Ergebnisliste des Vienna City Marathons.

Wien-Marathon: Alle Ergebnisse des Vienna City Marathons 2026 Foto: © Philipp Bachtik - LAOLA1
Textquelle: © LAOLA1
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Der Vienna City Marathon 2026 ist Geschichte! Zehntausende Läuferinnen und Läufer haben heute die Wiener Straßen in eine riesige Laufbühne verwandelt.

Von der Reichsbrücke bis zum Ziel am Rathausplatz war die Stimmung gewaltig.

Du suchst nach den offiziellen Zeiten der Top-Stars, deiner eigenen Nettozeit oder willst wissen, wie deine Freunde abgeschnitten haben?

Hier findest du alle Ergebnisse>>>

Wien-Marathon - die Top 10 aller Läufe

Hier findest du die kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Kategorien - vom Marathon-Sieg bis zu den spannendsten Staffel-Entscheidungen.

Die Highlights im Überblick:

  • Marathon: Wer hat sich die Krone in Wien aufgesetzt?

  • Halbmarathon: Die schnellsten Zeiten über die 21,1 Kilometer.

  • Staffel-Bewerbe: Teamgeist und Spitzenleistungen bei den Frauen, Männern und im Mixed-Bewerb.

Ergebnis - Marathon Frauen

Platz

Name

Nation

Nettozeit

1

Tigist Gezahagn

ETH

02:20:06

2

Haftamnesh Tesfaye

ETH

02:20:18

3

Hellen Chepkorir

KEN

02:23:48

4

Faith Chepkoech

KEN

02:28:10

5

Tegest Ymer

ETH

02:28:15

6

Mary Zeneida Granja

ECU

02:28:29

7

Lindsay Flanagan

USA

02:28:34

8

Vaida Zusinaite

LTU

02:35:29

9

Aiwa Sakaguchi

JPN

02:37:12

10

Eva Wutti

AUT

02:42:37

Alle Siegerinnen des Wien-Marathons>>>

Ergebnis - Marathon Männer

Platz

Name

Nation

Nettozeit

1

Fanny Kiprotich

KEN

02:06:53

2

Oqbe Kibrom

ERI

02:08:10

3

Charles Mneria

KEN

02:08:42

4

Samwel Kiptoo

KEN

02:09:03

5

Simon Mwangi

KEN

02:09:05

6

Tafese Delegen

ETH

02:09:55

7

Mica Cheserek

KEN

02:12:15

8

Ádám Lomb

HUN

02:12:48

9

Andreas Vojta

AUT

02:15:07

10

Levente Szemerei

HUN

02:24:38

Wien-Marathon 2026 - die besten Bilder des Lauf-Fests

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3 Bilder

Ergebnis - Halbmarathon Männer

Platz

Name

Nation

Nettozeit

1

Timo Hinterndorfer

AUT

01:02:58

2

Thys Moreau

BEL

01:07:04

3

Lemawork Ketema

AUT

01:08:30

4

Hugo Hottebart

FRA

01:08:54

5

Felix Geieregger

AUT

01:09:05

6

Martin Müller

ITA

01:10:31

7

Simon Stifter

ITA

01:11:25

8

Andrii Onyshchenko

UKR

01:11:44

9

Marius Abele

GER

01:11:53

10

Benjamin Riviere

FRA

01:12:13

Ergebnis - Halbmarathon Frauen

Platz

Name

Nation

Nettozeit

1

Larissa Matz

AUT

01:15:15

2

Nicole Bauer

AUT

01:15:37

3

Aikaterini Koutli

GRE

01:19:32

4

Hannah Foltas

AUT

01:20:42

5

Vittoria Di Dato

ITA

01:20:51

6

Julia Bruhn

GER

01:22:01

7

Stefanie Hansen

GER

01:22:37

8

Laura Beer

AUT

01:23:03

9

Monika Kubai

AUT

01:24:06

10

Nora Bocz

HUN

01:24:47

Mixed-Staffel

  1. Polizeisport 1 - 02:22:21
    Mario Bauernfeind, Philip Pertl, Teresa Stadlober, Julia Hauser

  2. St. Anna Kinderkrebsforschung - 02:27:18
    Sebastian Aschenbrenner, Anita Zankl, Simon Schmidmayr, Tobias Habenicht

  3. Ninja Squad - 02:38:36
    Balàzs Marx, Marcus Artner, Victoria Hochmayer, Roland Fencl

  4. On Ambassadors - 02:53:02
    Lucas Laschober, Jasmin Wieser, Lorena Eloy, Baptiste Achard

  5. Too fast to name - 02:53:10
    Guillermo Alamán Requena, Daniel Binder, Kristian Ristic, Lisa Grünberg

  6. Alois Steinkellners Mannschaft - 02:55:13
    Alois Steinkellner, Maxim Schermann, Sandra Kusolitsch, Anton Waser

  7. Sportunion Pfaffstätten - 02:58:45
    Robert Simon, Annika Binder, Sarah Binder, Bernhard Binder

  8. ECA Spark - 03:02:26
    Linus Malms, Riccardo Savigliano, Romina Sol Mattassini, Ambroise Centelles

  9. Die hinigen Maschinen - 03:02:30
    Philip Hackstock, Christina Ortner-Bauer, Raphaela Hein, Gabriel Hein

  10. GSVollgas 5 - 03:02:42
    Matej Nekoranec, Andreas Traugott, Daniel Mathe, Maximilian Waldstein

Frauen-Staffel

  1. Vienna Running Collective Race Team - 02:46:30
    Ulrike Koestinger, Esther Hummel, Dorota Mariola Wojciga, Katharina Kiesenhofer

  2. Philipp Bevandas Mannschaft - 03:25:32
    Sabrina Kuhrn, Martina Jauker, Melanie Brunhofer, Magdalena Dall

  3. the running teletubbies - 03:27:02
    Alexandra Schöndorfer, Yasmin Hönig, Agnes Schütz, Christine Manghi

  4. Team VAPIANO - Social 2 - 03:27:37
    Nicole Pfannenstill, Daniela Maier, Nadine Bauch, Petra Obermeier

  5. VCM 2026 Relay Ladies - 03:28:28
    Jennie Steyaert, Judit Déri, Alexandra Peng, Lauren Alteio

  6. Susanne Holzheus Mannschaft - 03:34:04
    Viktoria Holzheu, Alexandra Schweiger, Susanne Holzheu, Sarah Schauppenlehner

  7. SANOCYN FORTE TEAM - 03:35:23
    Margareta Liebl, Theresa Reiter, Magdalena Liebl, Judith Leisch

  8. Fast & Fabulous - 03:36:10
    Julia Cercel, Ioana Bancos, Iulia Busecan, Alexia Hecico

  9. Die flotten Hotten - 03:39:43
    Valerie Burger, Sophia Gleichentheil, Jannika Reda, Franziska Hörmayer

  10. Amiga Mannschaft - 03:40:25
    Lisa Herndlhofer, Agnes Reimitz, Julia Herndlhofer, Sophie Knöttner

Männer-Staffel

  1. Stew Crew - 02:25:06
    Lars Demuth, Matti Waldner, Jan Waldner, Alexander Roncevic

  2. QuadroSpeed ProTeam Vienna - 02:30:38
    Maximilian Pfeifer, Christopher Großsteiner, Christopher Stroh, Bálint Marx

  3. Pummelbande - 02:34:30
    Janne Walcher, Niklas Walcher, Leopold Schwarzer, David Fuchs

  4. EY Run the Future - 02:36:02
    Daniel Mehring, Emanuel Faltl, Emanuel Faltl, Lukas Birklbauer

  5. USI / Montanuniversität Leoben - 02:37:04
    Samuel Pfusterer, Lukas Kölbl, Konrad Geyr, Gustav Greiner

  6. Bernhard Kleinleins Mannschaft - 02:42:13
    Peter Buchegger, Christoph Pernsteiner, Bernhard Kleinlein, Andreas Tusch

  7. WB-Powerstaffel - 02:44:50
    Edwin Zillner, Stefan Fröschl, Josef Ulzer, Florian Wadl

  8. Malo Lebat's Team - 02:46:19
    David Camille, Ludovic Pourageaux, Silem Yohan, Malo Lebat

  9. Proof by Exhaustion - 02:49:39
    Leopold Karl, Moritz Schöbi, Christoph Spiess, Leopold Micheler

  10. Bräutigam auf der Flucht - 02:52:55
    Dominik Nemirovskij, Simon Wieland, Jan-André Pieper, Philip Wieland

Du suchst nach den offiziellen Zeiten der Top-Stars, deiner eigenen Nettozeit oder willst wissen, wie deine Freunde abgeschnitten haben?

Hier findest du alle Ergebnisse>>>

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