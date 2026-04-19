Wien-Marathon: Alle Ergebnisse des Vienna City Marathons 2026

Der Vienna City Marathon 2026 ist Geschichte! Zehntausende Läuferinnen und Läufer haben heute die Wiener Straßen in eine riesige Laufbühne verwandelt.

Von der Reichsbrücke bis zum Ziel am Rathausplatz war die Stimmung gewaltig.

Du suchst nach den offiziellen Zeiten der Top-Stars, deiner eigenen Nettozeit oder willst wissen, wie deine Freunde abgeschnitten haben?

Hier findest du alle Ergebnisse>>>

Wien-Marathon - die Top 10 aller Läufe

Hier findest du die kompakte Zusammenfassung der wichtigsten Kategorien - vom Marathon-Sieg bis zu den spannendsten Staffel-Entscheidungen.

Die Highlights im Überblick: