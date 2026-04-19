Der Österreichische Tennisverband hat einen neuen Präsidenten

Bei der Ordentlichen Generalversammlung des Österreichischen Tennisverbands in Oberpullendorf ist Richard Grasl für die nächsten drei Jahre einstimmig zum Präsidenten des ÖTV gewählt worden.

Der Kurier- und Mediaprint-Geschäftsführer tritt die Nachfolge von Martin Ohneberg an, der zum Ehrenpräsidenten ernannt wurde.

"Tennis ist für mich weit mehr als ein Sport – es ist Leidenschaft, Lebensschule und ein bedeutender gesellschaftlicher wie wirtschaftlicher Faktor. Mit dem neuen Präsidium des ÖTV bündeln wir Kompetenzen aus Sport, Marketing, Events, Finanzen und Recht, um Tennis in Österreich nachhaltig voranzubringen", sagt Grasl bei seinem Amtsantritt.

"Wir bauen auf einer starken Basis auf, wollen aber neue Impulse setzen – mit Professionalität, Offenheit und klarer Richtung. Der Schlüssel dazu ist Zusammenarbeit: mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des ÖTV, den Landesverbänden, den Vereinen und allen Spielerinnen und Spielern. Gemeinsam wollen wir Bedingungen schaffen, die an die Erfolge einer goldenen Tennisära mit Namen wie Muster, Thiem, Schett, Melzer oder Wiesner anschließen. Und vor allem wollen wir mehr Kinder und Jugendliche in ganz Österreich für unseren Sport begeistern."

Melzer pocht auf Kontinuität im sportlichen Bereich

Zum neuen ÖTV-Präsidium zählen auch Vizepräsidentin Stephanie Bonner sowie die Vizepräsidenten Klemens Eiter, Andreas Pilsl und Axel Melchior.

Für ÖTV-Sportdirektor und -Davis-Cup-Teamkapitän Jürgen Melzer steht vor allem die Kontinuität im sportlichen Bereich im Fokus:

"Richard Grasl kennt den Tennissport aus unterschiedlichen Perspektiven und bringt großes Verständnis für die Anliegen unserer Spielerinnen und Spieler sowie jener des Verbands mit. Ich freue mich daher schon sehr auf die neue Zusammenarbeit und darauf, die sportlichen Projekte des Österreichischen Tennisverbands gemeinsam weiterzuentwickeln.“