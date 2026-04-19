Wrestlemania-Samstag: Große Comebacks und ein strittiges Ende

Und so geht es mit dem Tag-Team-Match mit doppelter Influencer-Beteiligung los. Der Restbestand von "the Vision" (Austin Theory, Logan Paul mit IShowSpeed) tritt gegen die Usos und LA Knight an.
Die ersten fünf Minuten läuft der Kampf so vor sich hin, ehe es zum Knackpunkt kommt. IShowSpeed schmeißt Knight mit einem Irish Whip in die Seile, stößt damit aber Logan Paul vom Apron. Dafür handelt sich Speed Ärger von Theory ein. Letzterer wird kurz darauf von Knight gegen Speed gestoßen. Der Streamer geht zu Boden, kassiert den BFT von LA Knight und wird gepinnt.
Die Usos und LA Knight gewinnen nach 7:24 Minuten via Pinfall von LA Knight gegen IShowSpeed.
Nach dem Match rastet Logan Paul aus, will Speed per Frog Splash sogar durch den Kommentatorentisch befördern. Die Usos verhindern das aber mit einem 1-D und legen Paul selbst auf den Tisch. Daraufhin springt IShowSpeed vom obersten Ringseil auf den am Tisch liegenden Paul - und feierte gemeinsam mit den eigentlichen Gegnern.
ISHOWSPLASH!!!! 🔝@ishowspeedsui pic.twitter.com/Wjh04T1PGJ— WWE (@WWE) April 18, 2026
Match 2: Drew McIntyre vs. Jacob Fatu, No-Sanctions-Match
Im Vorfeld verspricht dieser Kampf große Brutalität. So richtig kommt das Match aber nicht an die Erwartungen heran.
Nach einem schnellen Beginn werden rasch die ersten Gegenstände eingesetzt: McIntyre schlägt Fatu mit einem Schraubenschlüssel zuerst in die Kniekehle und geht damit anschließend auf das Auge seines Gegners los. Danach versucht der Schotte, den Samoaner mit dem Gürtel des Referees auszupeitschen.
Aber Fatu kontert und langt selbst mehrfach mit dem Gürtel zu. Die Entscheidung fällt wenig später: McIntyre schmeißt einen Stahlstuhl auf Fatu, der sich gerade am obersten Seil befindet. Der "Scottish Warrior" stößt seinen Gegner von den Seilen auf den Tisch, doch der "Samoan Werewolf" meldet sich zurück, schlägt mit dem Werkzeugkoffer zu und legt McIntyre auf den Tisch im Ring. Vom obersten Seil landet Fatu seinen Moonsalt - und gewinnt.
Jacob Fatu pinnt Drew McIntyre nach 14:08 Minuten
.@jacobfatu_wwe claims VICTORY at #WresleMania after an impressive performance!!— WWE (@WWE) April 18, 2026
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Match 3: Brie Bella & Page vs. Nia Jax & Lash Legend (C) vs. Alexa Bliss & Charlotte Flair vs. Bayley & Lyra Valkyria, WWE Women's Tag Team Titles
Das erste Titelmatch dieser Wrestlemania steht an. Die "Irresistible Forces" (Nia Jax und Lash Legend) verteidigen ihren Tag-Team-Titel gegen drei andere Teams.
Und vor dem Kampf gibt es schon die erste große Überraschung. Nicki Bella kann aufgrund einer Verletzung nicht mit ihrer Zwillingsschwester antreten, hat aber einen Ersatz dabei. Paige kehrt nach acht Jahren wieder zur WWE zurück und wird mit dem bisher größten Pop der Show empfangen.
Bis die Rückkehrerin im Match eine Rolle spielt, vergeht aber einiges an Zeit. Erst als Brie Bella einen Missile Dropkick gegen Valkyria durchbekommt, kommt es zum Tag: Paige landet Angriffe gegen Jax, Bayley und Flair. In weiterer Folge arbeiten die Gegnerinnen Paige und Charlotte Flair gegen Lash Legend zusammen.
Nach der Aktion kommt es zum One-on-One. Flair bringt ihre Natural Selection durch, ehe Bliss mit ihrem Finisher vom obersten Seil nachlegen will. Doch Bliss wird am Seil von Nikki Bella abgelenkt, die ihre Partnerin Flair per Gehhilfe schlägt. Somit bekommt Paige ihre Knie noch hoch, als Bliss ihren Finisher zeigt. Paige kontert mit dem Ram-Paige. 1, 2, 3 - und Sieg. Paige und Brie Bella sind die neuen Champions.
Paige und Brie Bella gewinnen die Tag-Team-Titel nach 8:32 Minuten.
PAIGE AND BRIE BELLA WIN THE WOMEN'S TAG TEAM TITLES!!! @Saraya | @NikkiAndBrie— WWE (@WWE) April 18, 2026
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Match 4: AJ Lee (C) vs. Becky Lynch, WWE Women's Intercontinental Title
Es folgt ein weiterer Titelkampf der Frauen. AJ Lee kehrte im September 2025 nach zehn Jahren zurück und besiegte Becky Lynch seitdem in drei verschiedenen Matches.
Auf der großen Bühne will die Irin ihren Titel nun zurückgewinnen. Über weite Strecken läuft das Match ausgeglichen, im Finish erlangt Lynch aber durch unfaire Aktionen den Sieg. Als Lee heranstürmt, zieht Becky die Ringrichterin in den Weg - es kommt zur Kollision, woraufhin Lynch ihre Gegnerin in die ungepolsterte Ringecke schleudert. Es folgt der Manhandle-Slam und der Sieg - Titelwechsel!
Titelwechsel! Becky Lynch besiegt AJ Lee via Pinfall nach 8:15 Minuten.
OH MY GOD 😲@BeckyLynchWWE is the NEW Women's Intercontinental Champion! pic.twitter.com/2x7OyBVkKy— WWE (@WWE) April 18, 2026
Match 5: Gunther vs. Seth Rollins
Nicht weniger als der "Showstealer" der ersten Nacht wurde von diesem Match erwartet. Und die beiden haben absolut geliefert.
Zwei der besten Wrestler der Gegenwart zeigen ein wirklich starkes Match. Es ist auch der erste Kampf des Abends, der in den sechsten Gang findet. Denn weder Rollins Stomp, noch Gunthers Powerbomb reichen zum Sieg. Dem ersten Sleeperhold des Wieners konnte Rollins auch noch entkommen, nur um kurz darauf selbst zum Sleeper anzusetzen.
Doch anders, als noch beim Titelkampf im Vorjahr gegen Jey Uso, gibt Gunther nicht auf.
Es geht in die heißeste Phase des Matches. Eingeläutet wird diese durch drei Suicide Dives von Rollins, beim dritten Versuch kann der "Ringgeneral" kontern - und schmeißt Rollins per Powerbomb auf den Ringrand. Danach will Gunther auf dem Kommentatorentisch angreifen, Rollins kontert mit einem Back Bodydrop und bringt sogar den Stomp auf dem Tisch durch.
Das zweite Comeback des Abends
"The Visionary" hat jedoch nicht einmal die Chance, Gunther zu pinnen. Denn plötzlich sprintet Bron Breakker zum Ring und spaltet seinen Nemesis Rollins mit einem Spear in zwei Teile.
Breakker befördert den stark angeschlagenen Rollins kurzerhand in den Ring. Dort liegt Rollins' Fokus nicht auf dem Wiener, sondern auf Breakker. Und das nutzt der Österreicher voll aus: Aus dem Sleeperhold gibt es diesmal kein Entkommen. Rollins gibt zwar nicht auf, ihm geht allerdings die Luft aus.
Nach zwei Wrestlemania-Niederlagen in Folge holt Gunther somit seinen zweiten Sieg auf der größten Bühne.
Gunther besiegt Seth Rollins via Submission nach 15:49 Minuten
Gunther makes Seth Rollins TAP 😱@Gunther_AUT | #WrestleMania pic.twitter.com/oorFxORpvo— WWE (@WWE) April 19, 2026
Match 6: Stephanie Vaquer (C) vs. Liv Morgan
Der kürzeste Match des Abends steht an der vorletzten Stelle.
Schon nach zwei, drei Minuten zeigt Vaquer den Finisher von Morgan, der reicht aber nur zum Two-Count. Kurz darauf folgt schon der Eingriff von Morgans Stable-Kolleginnen Roxanne Perez und Raquel Rodriguez. Letztere schmeißt Vaquer vom obersten Seil, wodurch Morgan nun ihren Oblivion zeigen kann, wieder nur ein Two-Count.
Die Titelträgerin will Perez, Rodriguez und Morgan endgültig erledigen, visiert mit einem Springboard-Crossbody alle drei Wrestlerinnen an - doch Morgan weicht aus, wirft ihre jubelnde Gegnerin in die Ringtreppe und legt mit einem Codebreaker vom Seil nach. Der zweite Oblivion gelingt ebenso - und reicht diesmal für den Pinfall.
Titelwechsel! Nach nur 6:25 Minuten besiegt Liv Morgan Stephanie Vaquer per Pinfall.
LIV MORGAN IS THE NEW WOMEN'S WORLD CHAMPION!!! @YaOnlyLivvOnce— WWE (@WWE) April 19, 2026
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50.000 Zuschauer und ein Announcement
Bevor das Main Event losgeht, kommt John Cena noch einmal in den Ring. Der Wrestlemania-Host verkündet die "offizielle" Zuschaueranzahl von 50.816. Es ist ein offenes Geheimnis, dass die WWE ihre Zuschauerzahlen recht stark aufhübscht. Im Vergleich zum Vorjahr sind es dennoch rund 8.000 Zuseher weniger.
Danach ertönt überraschend die Musik von Bianca Belair. Die "EST" hatte bei Wrestlemania 41 ihr letztes Match. Bei ihrer Rede wird auch klar, warum: Belair ist nämlich zum ersten Mal schwanger.
Main Event: Cody Rhodes (C) vs. Randy Orton (mit Pat McAfee)
Nach 3:30 Stunden (davon 1:01 Matchzeit) wird endlich das Main Event angeläutet.
Doch bevor die Ringlocke überhaupt ertönt, schlägt Ortons Verbündeter McAfee den Champion unerwartet mit seinem Mikrofon gegen den Kopf. Rhodes kann sich im Eins-gegen-Zwei allerdings behaupten, verpasst McAfee einen Crossrhodes.
Als der Ex-Footballer auf dem Kommentatorentisch platziert wird, taucht auf einmal Jelly Roll auf. Vom einen Tisch zum anderen springt der Musik-Star mit einem Elbow Drop auf McAfee, der infolgedessen auf einer Trage aus der Halle gebracht wird.
Das Match kann nun endlich starten. Es folgt ein intensiver, wenngleich klassischer Beginn der beiden. Nach ein paar Minuten blutet Orton aber schon, nachdem ihn Rhodes gegen den Ringpfosten schleudert.
Randy Orton is busted open 🩸— WWE (@WWE) April 19, 2026
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Rhodes arbeitet sich weiter an seinem Kontrahenten ab, wischt sich Ortons Blut sogar auf die eigene Brust ab. Dafür erhält das eigentliche Face Buhrufe von der Crowd.
In weiterer Folge versucht sich Cody an Ortons Signature Moves: Zuerst geht der Draping DDT durch, dann weicht Orton aber beim RKO aus - und kontert mit einem Cross Rhodes. Dieser führt nur zum Two-Count. Der darauf folgende RKO-Versuch wird von Rhodes selbst mit dem RKO gekontert - wieder nur ein Two-Count.
Ist das der lang ersehnte Heel Turn?
Ein orientierungsloser Orton RKOd anschließend unabsichtlich den Ringrichter. Die "Viper" will diese Situation nutzen und seinem Gegner zwischen die Beine treten. Doch Rhodes passt auf und zeigt selbst den Low Blow! Ist das der lang ersehnte Heel Turn von Cody?
Für den Moment spielt das keine Rolle, der "American Nightmare" hat jetzt nämlich nur den Sieg vor Augen, versucht den Cody Cutter vom obersten Seil. Aber Orton kontert mit dem RKO outta nowhere!
Und wer stürmt mit dem Referee-Shirt plötzlich in die Halle? Ausgerechnet McAfee. Ortons Cover reicht trotzdem nur für einen Two-Count. Als der Ersatz-Referee Orton weiter anfeuert, kassiert er völlig unerwartet einen RKO von Randy.
Das nutzt Rhodes nun aus, zeigt den nächsten Cross Rhodes. Ringrichter Robinson ist wieder erwacht, zählt 1...2...3... - Cody Rhodes bleibt WWE-Champ!
RANDY ORTON RKO’S PAT MCAFEE AND CODY RHODES RETAINS 😳 #WrestleMania pic.twitter.com/ev8bUGEEuA— Netflix Sports (@netflixsports) April 19, 2026
Cody feiert im Ring, damit ist die Show aber noch nicht zu Ende.
Denn als der Titelverteidiger den Gürtel in die Höhe hält, entreißt ihm Orton diesen. Mit dem Championship schlägt die "Viper" gegen Rhodes Kopf. Den Schlusspunkt setzt Orton mit seinem berüchtigten Punt Kick gegen den Kopf des am Boden liegenden Rhodes.
A PUNT 😱😱😱@RandyOrton pic.twitter.com/NQJz4us23h— WWE (@WWE) April 19, 2026