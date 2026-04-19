Wrestlemania-Samstag: Große Comebacks und ein strittiges Ende

Nicht weniger als der "Showstealer" der ersten Nacht wurde von diesem Match erwartet. Und die beiden haben absolut geliefert.

Zwei der besten Wrestler der Gegenwart zeigen ein wirklich starkes Match. Es ist auch der erste Kampf des Abends, der in den sechsten Gang findet. Denn weder Rollins Stomp, noch Gunthers Powerbomb reichen zum Sieg. Dem ersten Sleeperhold des Wieners konnte Rollins auch noch entkommen, nur um kurz darauf selbst zum Sleeper anzusetzen.

Doch anders, als noch beim Titelkampf im Vorjahr gegen Jey Uso, gibt Gunther nicht auf.

Es geht in die heißeste Phase des Matches. Eingeläutet wird diese durch drei Suicide Dives von Rollins, beim dritten Versuch kann der "Ringgeneral" kontern - und schmeißt Rollins per Powerbomb auf den Ringrand. Danach will Gunther auf dem Kommentatorentisch angreifen, Rollins kontert mit einem Back Bodydrop und bringt sogar den Stomp auf dem Tisch durch.

Das zweite Comeback des Abends

"The Visionary" hat jedoch nicht einmal die Chance, Gunther zu pinnen. Denn plötzlich sprintet Bron Breakker zum Ring und spaltet seinen Nemesis Rollins mit einem Spear in zwei Teile.

Breakker befördert den stark angeschlagenen Rollins kurzerhand in den Ring. Dort liegt Rollins' Fokus nicht auf dem Wiener, sondern auf Breakker. Und das nutzt der Österreicher voll aus: Aus dem Sleeperhold gibt es diesmal kein Entkommen. Rollins gibt zwar nicht auf, ihm geht allerdings die Luft aus.

Nach zwei Wrestlemania-Niederlagen in Folge holt Gunther somit seinen zweiten Sieg auf der größten Bühne.

Gunther besiegt Seth Rollins via Submission nach 15:49 Minuten