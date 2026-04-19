Chwalinska, Maja CHW
Kraus, Sinja KRA
Endstand
2:0
6:1 , 6:3
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Klare Final-Niederlage für Sinja Kraus in Oeiras

Die Wienerin hat im Endspiel des WTA-125-Turniers keine Chance. Dafür jubelt Neil Oberleitner in Portugal über einen Titel.

Klare Final-Niederlage für Sinja Kraus in Oeiras Foto: © GEPA
Textquelle: © APA/LAOLA1
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Bitterer Sonntag für Sinja Kraus: Die 23-jährige Wienerin verliert das Finale des mit 220.000 Dollar dotierten WTA-125-Turniers in Oeiras (Portugal).

Kraus muss sich der Polin Maja Chwalinska 1:6, 3:6 geschlagen geben.

Damit verpasst Kraus nicht nur ihren ersten Titel des Jahres 2026, sondern auch den neuerlichen Sprung in die Top-100 der WTA-Weltrangliste. Dank ihres Finaleinzugs darf sich die Wienerin aber immerhin über Platz 104 freuen.

Beim ATP-Challenger am selben Ort gewinnt Neil Oberleitner mit dem Inder Sriram Balaji das Doppel-Finale gegen Nicolas Barrientos/Ariel Behar (COL/URU) 6:7(7), 6:4, 11:9.

Diese ÖTV-Frauen knackten die Top 100 des WTA-Rankings

Sinja Kraus
Lilli Tagger

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