Chwalinska, Maja CHW
Kraus, Sinja KRA
Endstand
2:06:1 , 6:3
NEWS
Klare Final-Niederlage für Sinja Kraus in Oeiras
Die Wienerin hat im Endspiel des WTA-125-Turniers keine Chance. Dafür jubelt Neil Oberleitner in Portugal über einen Titel.
Bitterer Sonntag für Sinja Kraus: Die 23-jährige Wienerin verliert das Finale des mit 220.000 Dollar dotierten WTA-125-Turniers in Oeiras (Portugal).
Kraus muss sich der Polin Maja Chwalinska 1:6, 3:6 geschlagen geben.
Damit verpasst Kraus nicht nur ihren ersten Titel des Jahres 2026, sondern auch den neuerlichen Sprung in die Top-100 der WTA-Weltrangliste. Dank ihres Finaleinzugs darf sich die Wienerin aber immerhin über Platz 104 freuen.
Beim ATP-Challenger am selben Ort gewinnt Neil Oberleitner mit dem Inder Sriram Balaji das Doppel-Finale gegen Nicolas Barrientos/Ariel Behar (COL/URU) 6:7(7), 6:4, 11:9.