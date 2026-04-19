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Kenianer Kiprotich gewinnt den Vienna City Marathon 2026

Der 24-Jährige gewinnt mit Respektabstand, verpasst die Wien-Bestmarke aber deutlich - diese fällt dafür bei den Frauen.

Kenianer Kiprotich gewinnt den Vienna City Marathon 2026 Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Der Sieger des 43. Vienna City Marathons heißt Fanny Kiprotich.

Der 24-jährige Kenianer gewinnt über 42,195 km am Sonntag mit Respektabstand, verpasst die Wien-Bestmarke von 2:05:08 Stunden bei guten Wetterbedingungen nach langen Kilometern im Sololauf aber deutlich.

Zweiter wird der als Mitfavorit gehandelte Oqbe Kibrom aus Eritrea (+1:17 Min.) vor Charles Mneria aus Kenia (+1:49).

Bei den Frauen gewinnt die Äthiopierin Gezahagn in einer neuen Wien-Bestzeit.

Vorentscheidung im Prater

Kiprotich ist mit einer persönlichen Bestzeit von 2:11:21 Stunden für seinen zweiten Marathon überhaupt nach Wien gereist. Wieder einmal fällt die Vorentscheidung im Prater. Der vergleichsweise muskulöse Athlet setzt sich erst mit Kibrom gemeinsam bei einer Verpflegungsstation auf der Hauptallee von der Spitzengruppe ab und lässt kurz darauf um die 32-Kilometer-Marke auch den Topfavoriten stehen.

Zum Vergleich: Den aktuellen Marathon-Weltrekord ist Kelvin Kiptum in 2:00:35 Stunden beim Chicago Marathon 2023 gelaufen.

ÖLV-Rekordler Gruen muss aufgeben

Sein erster Vienna City Marathon ist hingegen für Aaron Gruen danebengegangen. Der mit großen Ambitionen angetretene ÖLV-Rekordhalter muss bereits kurz vor der Halbmarathonmarke aufgeben.

Der in den USA lebende 27-Jährige hatte eine Verbesserung seiner im Vorjahr aufgestellten Bestmarke von 2:09:53 Stunden geplant gehabt.

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