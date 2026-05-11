Weißhaidinger tankt mit Sieg weiter Selbstvertrauen für EM

Diskuswerfer Lukas Weißhaidinger hat auch sein zweites Test-Meeting im Wurfzentrum Schwechat gewonnen.

Nach seinem 67-m-Wurf vor zwei Tagen war bei stark wechselndem Wind seine Bestweite am Montag 65,64 m.

"Meine Würfe waren heute sehr konstant, das Wetter leider gar nicht. Mit der Serie von 63,64, 65,64, 65,40 kann ich trotzdem zufrieden sein. Der Formaufbau für die EM passt", sagte der 34-jährige Oberösterreicher und Vize-Europameister.

Die EM findet vom 10. bis 16. August in Birmingham statt.