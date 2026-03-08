NEWS

Kiplimo verbessert Halbmarathon-Weltrekord

Jacob Kiplimo stellt beim Halbmarathon in Lissabon mit 57:20 Minuten einen neuen Weltrekord auf.

Der Ugander Jacob Kiplimo stellt am Sonntag in Lissabon in 57:20 Minuten einen Weltrekord im Halbmarathon (21,0975 km) auf, das entspricht einer Pace von 2:43.

Der 25-Jährige unterbietet die 2024 in Valencia aufgestellte Marke von Yomif Kejelcha um zehn Sekunden. Vor fünf Jahren fixiert Kiplimo in Lissabon mit 57:31 bereits einmal einen Weltrekord.

Im Vorjahr in Barcelona läuft er sogar 56:42, diese Zeit wird aber nicht anerkannt, weil er vom Windschatten des zu nahen Vorausfahrzeuges profitierte.

