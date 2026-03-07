Sebastian Ofner zieht überlegen ins Finale von Thionville ein

Im Halbfinale des ATP Challenger in Thionville besiegt der als Nummer vier gesetzte Sebastian Ofner den topgesetzten Franzosen Hugo Gaston glatt in zwei Sätzen 6:4, 6:2.

Ofner kann Gaston mit seinem starken Aufschlag-Spiel (9 Asse) immer wieder in Schwierigkeiten bringen und dominiert die Partie über weite Strecken.

Durch diesen Sieg steht die Nummer 108 der ATP-Weltrangliste im Finale von Thionville, wo der als Nummer sechs gesetzte Norweger Nicolai Budkov Kjær auf den Österreicher wartet.