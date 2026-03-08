NEWS

Schwärzler holt in Ruanda zweiten Challenger-Titel

Neues Career-High! Ab Montag wird Österreichs neue Nummer drei zudem in die Top 175 einziehen.

Schwärzler holt in Ruanda zweiten Challenger-Titel Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Der Vorarlberger Joel Schwärzler hat am Sonntag zum insgesamt zweiten Mal einen Tennis-Challenger gewonnen.

Der 20-Jährige besiegt in Kigali in Ruanda in dem am Vortag wetterbedingt unterbrochenen Finale den italienischen Qualifikanten Stefano Napolitano 7:6(5), 7:6(6).

Schwärzler hat auch durch einen Finaleinzug in der Woche davor seinen erstmaligen Einzug in die Top 200 der Weltrangliste fixiert, am Montag wird er als Österreichs neue Nummer drei in den Top 175 stehen.

Ofner kehrt in Top 100 zurück

Seine Rückkehr in die Top 100 hatte am Samstag Sebastian Ofner bei einem Frankreich-Challenger in Thionville fixiert.

Im Endspiel am Sonntagnachmittag trifft der auf Position vier gereihte 29-jährige Steirer auf den 19-jährigen Norweger Nicolai Budkov Kjaer (Nr. 6).

Diese 21 Österreicher knackten die Top 100 des ATP-Rankings

Alexander Peya
Jurij Rodionov

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Fortsetzung am Sonntag: Schwärzler führt im Kigali-Finale

Fortsetzung am Sonntag: Schwärzler führt im Kigali-Finale

Tennis - ATP
2
Sebastian Ofner zieht überlegen ins Finale von Thionville ein

Sebastian Ofner zieht überlegen ins Finale von Thionville ein

Tennis - ATP
8
Tennis LIVE: Lilli Tagger - Maria Sakkari in Indian Wells

Tennis LIVE: Lilli Tagger - Maria Sakkari in Indian Wells

Tennis - WTA
19
Top 200 geknackt! Schwärzler zieht ins Finale von Kigali ein

Top 200 geknackt! Schwärzler zieht ins Finale von Kigali ein

Tennis - ATP
7
Semifinale! Ofner gewinnt Österreicher-Duell

Semifinale! Ofner gewinnt Österreicher-Duell

Tennis - ATP
Neumayer verpasst Halbfinal-Einzug in Griechenland

Neumayer verpasst Halbfinal-Einzug in Griechenland

Tennis - ATP
Raimann verliert All-Pro-Teamkollegen

Raimann verliert All-Pro-Teamkollegen

Football

Kommentare

ATP ATP-Challenger ATP-Tour Sport-Mix Tennis Joel Schwärzler