Die Indianapolis Colts haben sich darauf geeinigt, Pro-Bowl-Linebacker Zaire Franklin im Tausch gegen Defensive Tackle Colby Wooden zu den Green Bay Packers zu traden.

Franklin, seit mehreren Jahren Teamkapitän bei den Indianapolis Colts, zählte in den letzten vier Spielzeiten zu den besten Tacklern der Liga. Er stellte 2023 mit 179 und 2024 mit NFL-weit führenden 173 Tackles neue Franchise-Rekorde für eine Saison auf und wurde 2024 in die Pro Bowl als auch ins All-Pro-Team gewählt.

Franklin deckt einen Bedarf bei den Green Bay Packers, die voraussichtlich Starting-Linebacker Quay Walker verlieren werden, wenn die Free Agency nächste Woche beginnt.

Wooden bringt für die Colts einen jüngeren, kräftigen Körper für die Interior Defensive Line. Der 25-Jährige brachte es in der vergangenen Saison auf 16 Starts und verzeichnete 50 Tackles, darunter sechs für Raumverlust.