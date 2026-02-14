NEWS

Neuer Hallen-Weltrekord über 400 m

Ein US-Amerikaner bricht in der Halle den seit 21 Jahren bestehenden Rekord.

Neuer Hallen-Weltrekord über 400 m Foto: © GETTY
Der US-Amerikaner Khaleb McRae hat am Freitag (Ortszeit) bei einem Hallen-Meeting in Fayetteville im US-Staat Arkansas einen neuen 400-m-Weltrekord aufgestellt.

Der WM-Zweite mit der 4x400-m-Staffel im vergangenen September in Tokio drückte die bisherige Bestmarke um fünf Hundertstel auf 44,52 Sekunden. Das entspricht einer Pace von 1:50 pro Kilometer.

Rekord bestand seit 21 Jahren

Die bis jetzt bestehende Weltrekordzeit (44,57) erzielte McRaes Landsmann Kerron Clement vor 21 Jahren. Der Freiluft-Rekord liegt bei 43,03 und wird vom Südafrikaner Wayde van Niekerk gehalten.

US-Athlet Michael Norman sowie der Kanadier Christopher Morales Williams hatten die Distanz in der Halle ebenfalls schon in 44,52 bzw. in 44,49 Sekunden zurückgelegt. Die beiden Zeiten wurden aber nicht als Weltrekord anerkannt.

