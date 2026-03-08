NEWS

Straka vor Schlusstag in Orlando bärenstarker Dritter

Der Österreicher kämpft beim PGA-Signature-Turnier in Orlando um eine absolute Top-Platzierung.

Straka vor Schlusstag in Orlando bärenstarker Dritter Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Golfprofi Sepp Straka geht beim PGA-Signature-Turnier in Orlando mit Chancen auf einen absoluten Spitzenplatz in die Schlussrunde.

Der 32-Jährige spielt am Samstag beim mit 20 Mio. Dollar dotierten Arnold Palmer Invitational mit einer 66 die vorerst beste Runde im Feld und schiebt sich auf den dritten Zwischenrang.

Sein Rückstand auf US-Spitzenreiter Daniel Berger beträgt vier Schläge. Einige Profis müssen ihre dritte Runde nach Regenunterbrechungen am Sonntag zu Ende bringen.

Im Vorjahr hatte Straka in Orlando den fünften Rang belegt. In der Weltrangliste liegt der gebürtige Wiener aktuell auf Position 13.

