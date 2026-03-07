Fortsetzung am Sonntag: Schwärzler führt im Kigali-Finale

Ein Gewitter sorgt für eine Unterbrechung des ATP-Challenger-Finales in Kigali (Ruanda) - Joel Schwärzler muss auf seinen zweiten ATP-Challenger-Titel vorerst noch warten.

Der 20-Jährige muss im ersten Satz zwei Breaks hintereinander abgeben, schafft gegen Stefano Napolitano (ITA) aber beide Male direkt das Re-Break. Im Tiebreak behält der Vorarlberger die Nerven und holt sich den Satz schlussendlich mit 7:6 (5).

In Satz zwei geben sich beide Spieler bei ihren Aufschlägen keine Blöße, beim Stand von 3:2 für den Italiener muss jedoch unterbrochen werden. Fortgesetzt wird das Endspiel erst am Sonntag.

Fest steht bereits, dass Schwärzler erstmals die Top-200 der Weltrangliste knackt >>>