Unantastbar! Luke Littler gewinnt das World Matchplay

Luke Littler gewinnt das World Matchplay gegen Gerwyn Price mit 18:9!

Der 19-Jährige verteidigt damit den Titel beim wichtigsten Darts-Turnier neben der Weltmeisterschaft. Die "Phil Taylor Trophy" bleibt ein weiteres Jahr in den Händen des Teenagers.

Darüber hinaus kann sich Littler über ein Preisgeld von 225.000 Pfund freuen.

Rekorde en masse

Im Finale spielt er gegen den Waliser Price einen Average von 111,53, ein neuer Finalrekord bei diesem Turnier. Price selbst hat am Schluss mit 104,97 selbst einen äußerst beachtlichen Average stehen, aber zu keinem Zeitpunkt des Matches eine Chance.

Zwölf mal die 180, eine Checkoutquote von 60 Prozent und sechs High Finishes kann der Teenager verbuchen. Im letzten Leg checkt er 81 Punkte stilvoll über Bull.

Mit einem Durchschnitt von 111,04 Punkten pro Aufnahme über den gesamten Turnierverlauf pulverisiert Littler einen 16 Jahre alten Rekord von Großmeister Phil Taylor. Mit 66 180ern bei einem World Matchplay übertrifft er auch seine eigene Bestleistung aus dem Vorjahr.

Einsame Spitze

In der Weltrangliste hält Littler aktuell bei über drei Millionen Pfund Preisgeld, neue Höchstmarke der Darts-Geschichte. Das ist mehr als Dreifache des zweitplatzierten Luke Humphries. Selbst wenn Littler die Darts für ein Jahr beiseite legen und kein Turnier spielen würde, wäre er immer noch Nummer 1 der Welt.

"The Nuke" ist auf dem besten Wege, der erste Darts-Spieler zu sein, der alle Major Turnier innerhalb eines Jahres gewinnt. 2026 hat er bereits die WM, das World Masters, die UK Open, und den World Cup zusammen mit Luke Humphries gewonnen.

Die beiden Österreicher der Profi-Tour Mensur Suljovic und Rusty-Jake Rodriguez konnten sich für das Turnier nicht qualifizieren.

Dominanz auch bei den Frauen

Auch beim "Womens World Matchplay" kann sich die aktuelle Dominatorin durchsetzen: Beau Greaves bezwingt Fallon Sherrock im Decider 6:5 und gewinnt dieses Turnier zum dritten Mal. Sie darf sich über ein Preisgeld von 40.000 Pfund freuen.