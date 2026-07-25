Darts: Price verhindert WM-Finalauflage, Littler in Topform

Zwei äußerst deutliche Siege prägen den Halbfinal-Abend beim World Matchplay in Blackpool.

Dabei bezwingt der walisische Ex-Weltmeister Gerwyn Price in souveräner Manier den Niederländer Gian van Veen mit 17:10.

Dem "Iceman" gelingt ein Traumstart zur 6:1-Führung. Doch der Niederländer steckt nicht auf und kommt zum 5:6.

Allerdings baut Price seine Führung entscheidend auf 15:9 aus und erreicht das Endspiel.

Littler beeindruckt mit einer starken Vorstellung

Es folgt eine schier unfassbare Leistung vom englischen Superstar Luke Littler. Der erst 19-Jährige glänzt beim 17:5-Erfolg über Dirk van Duijvenbode (NED).

"The Nuke" überzeugt bei einem ganz souveränen Auftritt früh mit einer 7:1-Führung.

Natürlich gibt Littler diesen Vorsprung nicht mehr aus der Hand. Letztlich zieht der Engländer mit einem überragenden Average von 110,88 ins Endspiel.

Klarerweise ist der bereits zweifache Weltmeister nun auch am Sonntag im Finale der große Favorit. Der Gewinner erhält 225.000 Pfund.