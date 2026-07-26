Bravo! Lilli Tagger gewinnt in Prag ihren ersten WTA-Titel

Lilli Tagger feiert in Prag den bislang größten Erfolg ihrer noch jungen Karriere.

Die 18-Jährige gewinnt das WTA-250-Finale in der tschechischen Hauptstadt mit 7:6(3), 6:2 gegen die Ukrainerin Daria Snigur (WTA 54.) und holt sich damit ihren ersten WTA-Titel.

Tagger ist damit auch die erste Österreicherin seit Yvonne Meusburger 2013 in Bad Gastein die einen WTA-Titel bejubeln darf.

Tagger erholt sich von frühem Break

Das Spiel startet mit einem nervösen Beginn der Österreicherin. Gleich ihr erstes Aufschlagsspiel muss die Österreicherin abgeben. Doch mit Fortlaufen des ersten Satzes findet sie immer besser in die Partie.

Beim Stand von 2:4 aus Taggers Sicht hat sie ihre ersten beiden Breakbälle, die sie jedoch vergibt. Als Snigur dann die Chance hat auszuservieren, macht es die Osttirolerin besser und holt sich ihr erstes Break.

Daraufhin bringen beide ihre Servicespiele durch und so geht es ins Tie-Break. Dort zeigt das 18-jährige ÖTV-Ass dann ihr bislang bestes Tennis. Bei ihrem ersten Satzball serviert sie ein Ass und entscheidet das Tie-Break mit 7:3 für sich.

Souveräner zweiter Satz

Der zweite Satz beginnt gleich wieder mit einer Breakchance der Lienzerin, doch die Ukrainerin kann diese zunächst abwehren und ihren Aufschlag durchbringen. Tagger lässt aber nicht locker und kann der Ukrainerin das folgende Servicespiel abnehmen.

Daraufhin zieht die Österreicherin ihr Spiel eiskalt durch. Ihr eigenes Aufschlagspiel bringt sie durch und mit ihrem insgesamt zweiten Matchball bei gegnerischem Aufschlag holt sie sich den Sieg.

Durch den Turniersieg dürfte Tagger auch erstmals in die Top 50 der Weltrangliste vorstoßen. Im Live-Ranking belegt sie aktuell Platz 45.