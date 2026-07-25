Dlauhy bricht ÖLV-Rekord über 400 m Hürden

Die bereits für die EM qualifizierte Anja Dlauhy ist bei den Leichtathletik-Staatsmeisterschaften in Innsbruck einen neuen österreichischen Rekord über 400 m Hürden gelaufen.

In 54,52 Sek. siegte sie vor Lena Pressler, die mit der Zeit von 54,55 damit ebenso bei den Kontinentaltitelkämpfen in Birmingham mit dabei sein wird.

"Die zweite Rennhälfte war unglaublich, mit der Zeit hätte ich niemals gerechnet und sie auch erst nach ein paar Minuten realisiert", sagte Dlauhy.

Weitere Goldmedaillen bei den Frauen holten sich im Universitätssportzentrum Christania Williams (100 m/11,18 Sek.), Susanne Gogl-Walli (neunter Titel über 400 m/53,26 Sek.), Caroline Bredlinger (1.500 m/4:23,62 Min.), Karin Strametz (100 m Hürden/13,21 Sek.), Sophie Kreiner (Kugel/14,59 m), Leonie Zoe Haller (Speer/50,85 m), Lisa Gruber (Stabhoch/4,00 m) und Isabel Posch (Weit/6,14).

Elfter Titel für Diskuswerfer Weißhaidinger

Titel bei den Männern gingen an Noel Waroschitz und Lukas Pullnig (100 m/je 10,55 Sek.), Samuel Lengauer (400 m/47,48 Sek.), Raphael Pallitsch (1.500 m/4:06,31 Min.), Enzo Diessl (110 m Hürden/13,53 Sek.), Niklas Strohmayer-Dangl (400 m Hürden/50,00 Sek.), Laurenz Waldbauer (Speer/71,38 m), Leonhard Jäger (Kugel/18,35 m), Riccardo Klotz (Stabhoch/5,30 m), Samuel Szihn (Weit/7,28 m) und Lukas Weißhaidinger (Diskus/63,29 m).

Diessl beklagte den Gegenwind, meinte aber auch: "Solche Rennen sind auch wichtig, denn es kann beim Großereignis ja auch solche Verhältnisse geben. In Richtung EM läuft alles gut, die Schulterverletzung stört mich gar nicht mehr und es passt alles."

Weißhaidinger kämpfte auf dem Weg zum souveränen elften Staatsmeistertitel mit starken Windböen, so löste sich beim vierten Versuch das Wurfnetz und fing den Diskus ein.

"Es war sehr schwer zu werfen, ich glaube meine Leistung war heute absolut im Rahmen", meinte der Oberösterreicher.

Die Meisterschaften werden am Sonntag mit u.a. dem Dreisprung und EM-Fixstarter Endiorass Kingley fortgesetzt, damit endet auch der Qualifikationszeitraum.