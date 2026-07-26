Lilli Tagger steht am Sonntag zum zweiten Mal in ihrer Karriere in einem WTA-Finale. In Prag kämpft die 18-jährige Osttirolerin um ihren ersten Titel auf höchster Ebene.

Gegnerin ist die Ukrainerin Daria Snigur. Die Partie beginnt nicht vor 14 Uhr - im LIVE-Ticker >>>

Im Halbfinale schaltete Tagger mit Barbora Krejcikova die aktuelle Nummer 26 der WTA-Weltrangliste aus. Snigur rangiert aktuell auf Platz 54 und damit 20 Plätze vor Tagger.

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