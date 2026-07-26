Auf diesem Platz wird Tagger in der WTA-Rangliste zu finden sein

"Eine unglaubliche Woche", so betitelt Lilli Tagger ihre Erfolgsgeschichte in Prag!

Die 18-Jährige setzte sich am Sonntag beim WTA-250-Finale 7:6 (3), 6:2 gegen die Ukrainerin Darina Snigur durch (zum Spielbericht >>>).

Einzug in die Top-50

Damit ist sie nicht nur die erste Österreicherin seit 2013 und gesamt Zehnte, die einen solchen Erfolg feiert, sondern darf sich auch über ihr neues Karrierehoch freuen. Tagger wird ab Montag erstmals in den Top-50 der Weltrangliste aufscheinen, genauer gesagt als 45.

Im Interview nach dem Finale und ihrem ersten WTA-Sieg hebt die Osttirolerin die Stimmung in Prag hervor und auch ihrer Trainerin Francesca Schiavone sowie dem kompletten Team spricht sie ein großes Lob aus. "Ihr macht unglaubliche Arbeit, damit ich meine Ziele erreichen kann", sagt sie und betont: "Die Energie war Wahnsinn."

Diese habe ihr auch geholfen, die Müdigkeit des gestrigen Tages zu vergessen. Zudem führte sie sich immer wieder vor Augen, dass es etwas Spezielles sei, in so einem großen Stadion zu spielen.

Klares Spiel folgt auf nervösen Beginn

Ihre Eltern und Geschwister bejubelten sie kurz entschlossen ebenfalls aus dem Stadion und sahen vorerst einen nervösen Beginn der Österreicherin. Nachdem ihre Gegnerin anfangs nahezu fehlerlos auftrat, kam Tagger beim 2:5 in Fahrt und drehte den ersten Satz.

Im zweiten gab sie von Beginn an das Tempo vor. In nur 31 Minuten entschied sie auch diesen für sich. Nach der Niederlage zeigt sich ihre Kontrahentin dennoch fair: "Du verdienst es, herzliche Gratulation", betont Snigur.

Tagger: "War ziemlich nervös"

Tagger spricht ihren unsicheren Beginn nach dem Spiel an: "Es war ein Wahnsinnsmatch. Ganz ehrlich muss ich sagen, ich war am Anfang schon ein bisserl, wenn nicht zu sagen: ziemlich nervös." Vor allem der außergewöhnliche Spielstil der Ukrainerin hätte ihr zu Beginn Probleme bereitet.

Schlussendlich zeigt sie sich überglücklich über ihren ersten WTA-Titel: "Ich kann nicht glauben, dass ich es am Schluss dann wirklich gewonnen habe. Ein Finale spielt man nicht jeden Tag, es ist mir sehr viel daran gelegen, dass ich das Match und das Turnier gewinne", betont sie.

Mit dem Sieg holte die 18-Jährige zudem ein Preisgeld von 37.390 Dollar. Für sie geht es beim WTA-125-Turnier in Warschau weiter.