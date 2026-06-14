Darts: England krönt sich zum Team-Weltmeister

Der große Favorit England gewinnt den World Cup of Darts!

Im Finale der Team-WM schlagen Luke Littler und Luke Humphries die Niederlande (Gian van Veen/Michael van Gerwen) mit 10:5.

Nummer eins und zwei gegen drei und vier

Die Top vier der Welt treffen am Sonntagabend im Finale in Frankfurt aufeinander. England stellt die zwei Besten der Welt, Gegner Niederlande immerhin die Nummer drei und Nummer vier. Dementsprechend eng verläuft die Partie auch zu Beginn.

Mit dem Break zum 3:2 können Littler/Humphries aber davonziehen: Die Engländer breaken bei der nächsten Gelegenheit ein weiteres Mal, stellen auf 5:2.

Anschließend läuft die Partie nach der Reihe ab, bis zum 15. Leg: England gelingt das dritte Break, womit auch der sechste Team-WM-Titel (Rekordsieger) fixiert wird.