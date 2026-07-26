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Vikings überrollen Firenze mit Hrouda-Startdebüt in AFLE

Die Wiener bleiben damit als einziges Team noch ungeschlagen.

Vikings überrollen Firenze mit Hrouda-Startdebüt in AFLE Foto: © IMAGO / Foot Bowl
Textquelle: © APA
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Die Vienna Vikings bleiben in der American-Football-Liga AFLE das Maß aller Dinge.

Der österreichische Quarterback Nico Hrouda dirigierte die Wiener bei seinem Start-Debüt in Florenz zu einem 65:6-Kantersieg über die Firenze Red Lions.

Damit sind die Vikings, die ihr Playoff-Ticket längst fixiert haben, auch nach dem zehnten Spieltag der neu gegründeten, nationenübergreifenden Liga als einziges Team ungeschlagen.

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