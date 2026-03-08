NEWS

Klassenunterschied! Littler gewinnt Finale der UK Open erneut

Der Doppelweltmeister verteidigt auch seinen UK-Open-Titel und setzt sich in der Wiederauflage des Finals von 2025 durch.

Klassenunterschied! Littler gewinnt Finale der UK Open erneut Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Luke Littler verteidigt seinen UK-Open-Titel!

Der Darts-Star besiegt den Engländer James Wade im Endspiel mit 11:7. Der 19-Jährige gewinnt damit seinen bereits zwölften Major-Titel in der PDC.

Vom Start an ist das Match zwischen Littler und dem 23 Jahre älteren Wade eigentlich eindeutig. Trotzdem geht das Darts-Wunderkind nur mit 3:2 in die erste Pause.

In der zweiten Session kann sich der Doppel-Weltmeister ein wenig absetzen, führt vor der zweiten Pause mit 6:4. Wade kommt mit einem starken Timing aber wieder auf 7:8 ran. Dabei unterscheiden sich die Averages der beiden zwischendurch sogar um 15 Punkte.

Im Finish zu viele Fehler

Die letzte Session verläuft für Wade besonders bitter. In drei Legs in Folge kommt er zu Möglichkeiten auf Doppel, nutzt diese aber nicht. Stattdessen erhöht Littler auf 10:7.

Im Entscheidungs-Leg lässt der Teenager wieder drei Darts auf Doppel aus. Der vierte Matchdart sitzt dann allerdings.

Am Ende spielt Littler einen Punkteschnitt von 99,58, Wades Average liegt bei 89,49 Punkten.

Suljovic in Runde fünf out

Österreichs Nummer eins, Mensur Suljovic, musste sich bereits am Samstag in Runde fünf geschlagen geben. Der Wiener unterlag dem Engländer Stephen Bunting mit 2:10.

Mehr zum Thema

Kiplimo verbessert Halbmarathon-Weltrekord

Kiplimo verbessert Halbmarathon-Weltrekord

Mehr Sport
1
Stark! Ofner feiert zweiten Challenger-Titel en Suite

Stark! Ofner feiert zweiten Challenger-Titel en Suite

Tennis - ATP
4
Schwärzler holt in Ruanda zweiten Challenger-Titel

Schwärzler holt in Ruanda zweiten Challenger-Titel

Tennis - ATP
11
Raimann verliert All-Pro-Teamkollegen

Raimann verliert All-Pro-Teamkollegen

Football
Straka vor Schlusstag in Orlando bärenstarker Dritter

Straka vor Schlusstag in Orlando bärenstarker Dritter

Golf
WAC hadert mit Spielverlauf: "Das verfolgt uns einfach"

WAC hadert mit Spielverlauf: "Das verfolgt uns einfach"

Bundesliga
Wer geht als Favorit in die Meistergruppe?

Wer geht als Favorit in die Meistergruppe?

Bundesliga

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Darts UK Open James Wade Luke Littler