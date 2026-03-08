Klassenunterschied! Littler gewinnt Finale der UK Open erneut

Luke Littler verteidigt seinen UK-Open-Titel!

Der Darts-Star besiegt den Engländer James Wade im Endspiel mit 11:7. Der 19-Jährige gewinnt damit seinen bereits zwölften Major-Titel in der PDC.

Vom Start an ist das Match zwischen Littler und dem 23 Jahre älteren Wade eigentlich eindeutig. Trotzdem geht das Darts-Wunderkind nur mit 3:2 in die erste Pause.

In der zweiten Session kann sich der Doppel-Weltmeister ein wenig absetzen, führt vor der zweiten Pause mit 6:4. Wade kommt mit einem starken Timing aber wieder auf 7:8 ran. Dabei unterscheiden sich die Averages der beiden zwischendurch sogar um 15 Punkte.

Im Finish zu viele Fehler

Die letzte Session verläuft für Wade besonders bitter. In drei Legs in Folge kommt er zu Möglichkeiten auf Doppel, nutzt diese aber nicht. Stattdessen erhöht Littler auf 10:7.

Im Entscheidungs-Leg lässt der Teenager wieder drei Darts auf Doppel aus. Der vierte Matchdart sitzt dann allerdings.

Am Ende spielt Littler einen Punkteschnitt von 99,58, Wades Average liegt bei 89,49 Punkten.

Suljovic in Runde fünf out

Österreichs Nummer eins, Mensur Suljovic, musste sich bereits am Samstag in Runde fünf geschlagen geben. Der Wiener unterlag dem Engländer Stephen Bunting mit 2:10.