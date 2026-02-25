NEWS

Gegen Suljovic: Beau Greaves schreibt Darts-Geschichte

Die 22-Jährige schaffte es als erste Frau bei einem Event der PDC-ProTour einen Neun-Darter zu werfen.

Die Engländerin Beau Greaves hat als erste Frau bei einem Event der PDC-ProTour einen sogenannten Neun-Darter geworfen und damit Darts-Geschichte geschrieben.

Das perfekte Leg, bei dem ein Profi die 501 Punkte mit der Minimalanzahl von neun Würfen auf null spielt, gelang der 22-Jährigen in Leicester im Zweitrunden-Duell mit Österreichs Aushängeschild Mensur Suljovic, der mit 5:6 den Kürzeren zog.

Zuvor hatte er Damon Heta mit 6:3 in die Schranken gewiesen.

Mehrfach knapp verpasst

"Ich konnte nicht glauben, dass ich ihn geworfen habe", sagte die dreimalige Frauen-Weltmeisterin anschließend. Nach dem entscheidenden Wurf habe sie "nicht aufhören können, zu lächeln".

Die seit diesem Jahr erstmals als Tourkarten-Inhaberin auf der ProTour startende Greaves hatte eigenen Angaben zufolge zuvor mehrfach knapp einen Neun-Darter verpasst.

"Es war schön, endlich einen zu werfen. Es ist toll, die erste Frau mit einem Neun-Darter auf der PDC-ProTour zu sein und ich bin froh, dass es auch im Livestream zu sehen war."

Kurz den Faden verloren

Anschließend habe sie Probleme gehabt, ihren Rhythmus wiederzufinden. Dennoch gewann sie gegen Suljovic, ehe sie mit 3:6 gegen David Sharp verlor.

In der ersten Runde hatte sie bereits Chris Landman mit 6:5 besiegt. "Man spielt gegen die besten Spieler der Welt. Wenn man verliert, war der Gegner an diesem Tag einfach besser", sagte Greaves einordnend zum Turnierverlauf.

Ihrer großen Rivalin Fallon Sherrock war im März 2023 allerdings nur bei einem Challenge-Tour-Event ein Neun-Darter gelungen.

