WAC hadert mit Spielverlauf: "Das verfolgt uns einfach"

Der Wolfsberger AC kann seine Sieglos-Serie auch gegen den LASK nicht beenden. Die 1:3-Niederlage gegen die Oberösterreicher markiert bereits das sechste Ligaspiel ohne Sieg.

Mit Dietmar Kühbauer trafen die Kärntner in Linz ausgerechnet auf jenen Trainer, der mit seinem Abgang den Niedergang einleitete. Unter der Leitung des 54-Jährigen holte der WAC in dieser Saison in den ersten neun Runden 17 Zähler, danach kamen bis zur Punkteteilung lediglich neun weitere Punkte hinzu.

Auch Ismail Atalan hat es bislang nicht geschafft, den alten Spirit zurückzubringen. Die Schlussphase gegen den LASK ist ein Spiegelbild der aktuellen Situation: Zunächst trifft "Joker" Alessandro Schöpf in der 90. Minute nur die Stange, wenige Augenblicke später sorgt der LASK im Konter für die Entscheidung.

"Das verfolgt uns einfach. Wir müssen immer wieder um diese Millimeter kämpfen, damit der Ball nicht an den Pfosten geht, sondern ins Tor. Da müssen wir gemeinsam durch", betont Atalan nach Spielende. Ähnlich fällt das Fazit von Kapitän Dominik Baumgartner aus: "Momentan wird bei uns jeder Fehler bestraft und vorne fehlt uns das Quäntchen Glück. Das ist halt eine sehr blöde Mischung." Im letzten Drittel habe laut Atalan zudem die Entschlossenheit gefehlt.

Atalan nimmt Führungsspieler in die Pflicht

Besonders von den routinierten Spieler habe er sich in dieser Partie mehr erwartet. "Da muss man heute auch einmal die Führungsspieler zur Verantwortung ziehen. Es waren Spieler auf dem Platz, die haben einige Bundesligaspiele hinter sich. Da muss man mehr Mentalität reinbringen, mehr die jungen Spieler führen, mehr Selbstbewusstsein zeigen", so der 45-Jährige gegenüber "Sky".

In der Qualifikationsgruppe müsse man jetzt "jedes Spiel über Mentalität und Einstellung kommen", so Atalan. Eine "liabe" Leistung, wie Nicolas Wimmer die Darbietung gegen den LASK gegenüber "Sky" bezeichnete, wird demnach nicht reichen. "Es heißt jetzt einfach noch näher zusammenrücken. Wir müssen punkten, das ist uns klar. Im Unteren Playoff geht es jetzt um alles", so der Kapitän der Kärntner gegenüber LAOLA1.

Das Wort Abstiegskampf will Rene Renner im "Sky"-Interview nach der Niederlage gegen seinen Ex-Klub nicht in den Mund nehmen, aber man wisse, "worum es geht da hinten". In der aktuellen Situation geht es jetzt darum, dass "wir so schnell wie möglich von unten wegkommen", stellt Nicolas Wimmer klar.