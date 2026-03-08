Sechs Teams, nur drei Punkte Unterschied: Die Meistergruppe ist komplett offen.

Nach der letzten Runde im Grunddurchgang der ADMIRAL Bundesliga analysieren Hannes, July und Patrick die neuen Tabellenstände im oberen und unteren Playoff. Wer hat aktuell die besten Karten? Gibt es überhaupt einen klaren Favoriten?

Außerdem spricht das Trio in Episode 71 der Ansakonferenz über die Antiste-Situation bei Rapid, die herausragende Saison des TSV Hartberg und den neu veröffentlichten Spielplan.

Hier ansehen: