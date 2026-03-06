Erfolgreicher UK-Open-Auftakt für Mensur Suljovic

Mensur Suljovic steht bei den UK Open im Darts in der Runde der letzten 64!

Der Österreicher gewinnt an Tag eins des Major-Turniers direkt zwei Spiele: Zuerst setzt er sich mit 6:2 gegen den Deutschen Lukas Wenig durch. Dann gibt er sich beim 10:5 gegen den Niederländer Jermaine Wattimena keine Blöße.

Für Landsmann Rusty-Jake Rodriguez verläuft das Turnier hingegen nicht nach Wunsch. Der Österreicher muss sich bereits in Runde eins dem Deutschen Michi Unterbuchner mit 5:6 geschlagen geben.

Die Besonderheit des Turniers

Anders als bei allen anderen Majors der PDC gibt es bei den UK Open keine Setzliste. Jede Runde wird also neu ausgelost.

Insgesamt gibt es 160 Teilnehmer. Neben den 128 Tourcard-Besitzern konnten sich auch Amateur-Spieler qualifizieren. Die Top-32 der Welt, angeführt von Luke Littler, steigen erst in Runde vier ein.