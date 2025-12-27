Ally Pally Wespe: Seit über einem Jahrzehnt der Star der Darts-WM

When the Ally Pally wasp stung Adrian Lewis at the 2012 World Darts Championship 🐝 pic.twitter.com/MulH1eN9Do— Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) December 17, 2025
Woher und warum kommt die Wespe auf die Bühne?
Vorne weg: Die Ally Pally Wespe ist nicht ein einzelnes Tier. Das wäre auch gar nicht möglich, wenn 2012 das erste Insekt dieser Art während der Darts-WM auftauchte und es 2025 erneut mehrere Sichtungen gab.
Bei der Ally Pally Wespe, die sich über die letzten 13 Jahre auf die Bühne verirrte, handelt es sich konkret um mehrere Wespen-Königinnen. Das erklärte Wespen-Experte Seirian Sumner gegenüber der BBC.
Der Forscher glaubt außerdem, dass die Königinnen auf Dachböden oder in Nebengebäuden des Alexandra Palace - der passenderweise auch "Queens Palace" genannt wird - nisten. Rund um den Veranstaltungsort am Rande Londons befindet sich ein großer Park.
"Zu dieser Jahreszeit suchen die Wespenköniginnen nach einem warmen und trockenen Ort und landen daher an Orten wie diesem", erklärt die PDC zu diesem Thema. Besonders anziehend dürfte die Halle, in welcher die Darts-WM stattfindet, sein, weil es dort besonders warm ist und es zahlreiche Lichter und Scheinwerfer gebe.
Auch für Suljovic ein Glücksbringer
In den darauffolgenden Jahren kehrte die Wespe immer wieder zurück. Allerdings nicht bei jeder Ausgabe des Turniers. Mit dabei war sie allerdings auf jeden Fall bei der Darts-WM 2018, als Mensur Suljovic gegen Kevin Painter spielte.
Während des zweiten Satzes flog sie auf die Bühne, am Anfang noch als "passiver Zuschauer". Nachdem Suljovic den zweiten Satz für sich entschieden hatte, näherte sich die Wespe dem Österreicher.
Der groß gewachsene Suljovic war sichtlich etwas eingeschüchtert von dem Insekt, das schließlich auf dem T-Shirt des Profis landete. Und dann überlegte Suljovic einige Momente, was er nun mit der Wespe machen soll. Nach kurzem Zögern schnipste er das Tier weg - unter großem Jubel der Zuschauer. Am Ende gewann auch Suljovic sein Match.
Ein Kuss von Mensur
"Die ist überall rumgeflogen und er hat einen kompletten Schreck bekommen. Dann ist sie bei mir gelandet. Sie meinten, ich soll sie wegmachen, aber: 'Nein, das kann ich nicht, da tu ich ihr weh'", so Suljovic im Anschluss.
Der Österreicher entschied sich dann doch für die Option wegschnipsen, jedoch mit großer Vorsicht und einem lieben Gruß: "Ich habe sie dann leicht angeschoben und dann ist sie weggeflogen. Ich habe ihr dann noch einen Kuss hinterhergeschickt."
Seen it all on the Ally Pally stage, but perhaps not a wasp who enjoyed it so much that he can back for more and settled on Suljovic #LoveTheWasp 🐝 pic.twitter.com/r9FTqPd7cY— Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) December 18, 2017
Bei der diesjährigen Darts-WM tauchten bislang besonders viele Wespen auf.
Schon am Eröffnungstag ließ sich das beliebte Tier blicken - beim Post-Match-Interview vom amtierenden Weltmeister Luke Littler.
Ted Evetts schnipste die Ally Pally Wespe bei seiner Niederlage gegen Luke Humphries so energisch weg, woraufhin einige Zuseher sogar Angst hatten, dass das Tier umgebracht worden sei.
Noch kurioser waren die Begegnungen zwischen der Wespe und zwei jeweiligen Darts-Exoten. Der Inder Nitin Kumar traf das Insekt bei der Wurfbewegung mit seinem Pfeil. Tage später landete die Wespe nur ganz knapp hinter dem Auge des Kenianers David Munyua.
The Ally Pally wasp landing on David Munyua's face 😳 🐝 pic.twitter.com/cVYWVpOXgC— Sky Sports Darts (@SkySportsDarts) December 19, 2025