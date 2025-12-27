Ally Pally Wespe: Seit über einem Jahrzehnt der Star der Darts-WM

Mensur Suljovic, Luke Littler, Adrian Lewis und viele bekamen es bereits mit ihr bei der Darts-WM zu tun.

Einige blieben verschont, andere nicht. Die Rede ist von der Wespe, die seit vielen Jahren immer wieder im Austragungsort der PDC World Darts Championship auftaucht. Ihr Name? "Ally Pally Wespe"

Aber wieso fliegt dieser eigentlich ungebetene Gast immer wieder auf der Bühne herum? Wann gab es den ersten Zwischenfall? Und wie lief das damals mit dem österreichischen Darts-Star? Vor dem Drittrunden-Match von Mensur Suljovic (Samstag, ab 22:45 im LIVE-Ticker >>>) hat sich LAOLA1 näher mit der Thematik befasst.

Beim amtierenden Weltmeister: Die erste Sichtung

Im Jahr 2012 gab die Ally Pally Wespe sozusagen ihr Debüt auf der WM-Bühne. Es war die Auftakt-Session der WM 2012. Der amtierende Titelträger Lewis kam nach einem 0:2-Rückstand gerade aus der zweiten Pause, als er auf seiner linken Hand plötzlich einen kurzen Schmerz spürt - die Ally Pally Wespe stach zum ersten Mal zu.

Lewis schnipste sie daraufhin weg und drehte das Match doch noch zum 3:2. Wochen später holte er sich den zweiten Weltmeistertitel - und zwei Darts-Legenden waren geboren. "Jackpot" Adrian Lewis und die Ally Pally Wespe.