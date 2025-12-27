NEWS

Ally Pally Wespe: Seit über einem Jahrzehnt der Star der Darts-WM

Im legendären Austragungsort der Darts-WM fliegen seit 13 Jahren nicht nur Pfeile. Doch was hat es mit der Wespe auf sich? Und wo kommt sie überhaupt her?

Ally Pally Wespe: Seit über einem Jahrzehnt der Star der Darts-WM Foto: © getty
Jonas Pamperl
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Mensur Suljovic, Luke Littler, Adrian Lewis und viele bekamen es bereits mit ihr bei der Darts-WM zu tun.

Einige blieben verschont, andere nicht. Die Rede ist von der Wespe, die seit vielen Jahren immer wieder im Austragungsort der PDC World Darts Championship auftaucht. Ihr Name? "Ally Pally Wespe"

Aber wieso fliegt dieser eigentlich ungebetene Gast immer wieder auf der Bühne herum? Wann gab es den ersten Zwischenfall? Und wie lief das damals mit dem österreichischen Darts-Star? Vor dem Drittrunden-Match von Mensur Suljovic (Samstag, ab 22:45 im LIVE-Ticker >>>) hat sich LAOLA1 näher mit der Thematik befasst.

Beim amtierenden Weltmeister: Die erste Sichtung

Im Jahr 2012 gab die Ally Pally Wespe sozusagen ihr Debüt auf der WM-Bühne. Es war die Auftakt-Session der WM 2012. Der amtierende Titelträger Lewis kam nach einem 0:2-Rückstand gerade aus der zweiten Pause, als er auf seiner linken Hand plötzlich einen kurzen Schmerz spürt - die Ally Pally Wespe stach zum ersten Mal zu.

Lewis schnipste sie daraufhin weg und drehte das Match doch noch zum 3:2. Wochen später holte er sich den zweiten Weltmeistertitel - und zwei Darts-Legenden waren geboren. "Jackpot" Adrian Lewis und die Ally Pally Wespe.

Woher und warum kommt die Wespe auf die Bühne?

Vorne weg: Die Ally Pally Wespe ist nicht ein einzelnes Tier. Das wäre auch gar nicht möglich, wenn 2012 das erste Insekt dieser Art während der Darts-WM auftauchte und es 2025 erneut mehrere Sichtungen gab.

Bei der Ally Pally Wespe, die sich über die letzten 13 Jahre auf die Bühne verirrte, handelt es sich konkret um mehrere Wespen-Königinnen. Das erklärte Wespen-Experte Seirian Sumner gegenüber der BBC.

Der Forscher glaubt außerdem, dass die Königinnen auf Dachböden oder in Nebengebäuden des Alexandra Palace - der passenderweise auch "Queens Palace" genannt wird - nisten. Rund um den Veranstaltungsort am Rande Londons befindet sich ein großer Park.

"Zu dieser Jahreszeit suchen die Wespenköniginnen nach einem warmen und trockenen Ort und landen daher an Orten wie diesem", erklärt die PDC zu diesem Thema. Besonders anziehend dürfte die Halle, in welcher die Darts-WM stattfindet, sein, weil es dort besonders warm ist und es zahlreiche Lichter und Scheinwerfer gebe.

Auch für Suljovic ein Glücksbringer

In den darauffolgenden Jahren kehrte die Wespe immer wieder zurück. Allerdings nicht bei jeder Ausgabe des Turniers. Mit dabei war sie allerdings auf jeden Fall bei der Darts-WM 2018, als Mensur Suljovic gegen Kevin Painter spielte.

Während des zweiten Satzes flog sie auf die Bühne, am Anfang noch als "passiver Zuschauer". Nachdem Suljovic den zweiten Satz für sich entschieden hatte, näherte sich die Wespe dem Österreicher.

Der groß gewachsene Suljovic war sichtlich etwas eingeschüchtert von dem Insekt, das schließlich auf dem T-Shirt des Profis landete. Und dann überlegte Suljovic einige Momente, was er nun mit der Wespe machen soll. Nach kurzem Zögern schnipste er das Tier weg - unter großem Jubel der Zuschauer. Am Ende gewann auch Suljovic sein Match.

Ein Kuss von Mensur

"Die ist überall rumgeflogen und er hat einen kompletten Schreck bekommen. Dann ist sie bei mir gelandet. Sie meinten, ich soll sie wegmachen, aber: 'Nein, das kann ich nicht, da tu ich ihr weh'", so Suljovic im Anschluss.

Der Österreicher entschied sich dann doch für die Option wegschnipsen, jedoch mit großer Vorsicht und einem lieben Gruß: "Ich habe sie dann leicht angeschoben und dann ist sie weggeflogen. Ich habe ihr dann noch einen Kuss hinterhergeschickt." 

Bei der diesjährigen Darts-WM tauchten bislang besonders viele Wespen auf.

Schon am Eröffnungstag ließ sich das beliebte Tier blicken - beim Post-Match-Interview vom amtierenden Weltmeister Luke Littler.

Ted Evetts schnipste die Ally Pally Wespe bei seiner Niederlage gegen Luke Humphries so energisch weg, woraufhin einige Zuseher sogar Angst hatten, dass das Tier umgebracht worden sei.

Noch kurioser waren die Begegnungen zwischen der Wespe und zwei jeweiligen Darts-Exoten. Der Inder Nitin Kumar traf das Insekt bei der Wurfbewegung mit seinem Pfeil. Tage später landete die Wespe nur ganz knapp hinter dem Auge des Kenianers David Munyua.

Mehr zum Thema

"Schmeiße ich von der Bühne" - Suljovic fordert Littler

"Schmeiße ich von der Bühne" - Suljovic fordert Littler

Mehr Sport
11
Tennis: Ex-Wien-Sieger muss für die Australian Open absagen

Tennis: Ex-Wien-Sieger muss für die Australian Open absagen

Tennis - ATP
NFL: Diese Teams haben es in die Postseason geschafft

NFL: Diese Teams haben es in die Postseason geschafft

Football
1
Die Sportwelt nahm 2025 von großen Persönlichkeiten Abschied

Die Sportwelt nahm 2025 von großen Persönlichkeiten Abschied

Mehr Sport
RTL am Semmering - das Ergebnis

RTL am Semmering - das Ergebnis

Ski Alpin
Das Endergebnis beim Frauen-RTL am Semmering

Das Endergebnis beim Frauen-RTL am Semmering

Ski Alpin
1
Dritter Weltcupsieg! Scheib gewinnt auch am Semmering

Dritter Weltcupsieg! Scheib gewinnt auch am Semmering

Ski Alpin
4
Kommentare

Kommentare

Sport-Mix Mehr Sport Darts Gerwyn Price Alexandra Palace Darts-WM Mensur Suljovic Luke Littler Adrian Lewis Jonas Pamperl