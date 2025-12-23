Noppert, Danny Noppert, Danny NOP
Hood, Justin
Endstand
2:3
2:3 , 1:3 , 3:2 , 3:1 , 5:6
NEWS

Darts-WM: Einige Außenseiter setzen sich durch

Justin Hood liefert das bisher beste Match des Turniers und wirft Danny Noppert raus. Auch Ex-Weltmeister Peter Wright muss überraschend die Segel streichen. Michael van Gerwen gibt sich dagegen keine Blöße.

Darts-WM: Einige Außenseiter setzen sich durch Foto: © GETTY
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der englische Darts-WM-Debütant Justin Hood schockt die Nummer sechs der Welt, Danny Noppert, in einem epischen Match.

Nach einer 2:0-Führung für Hood kämpft sich Noppert zurück, gleicht aus und erzwingt den Entscheidungsdurchgang. Dort geht es bis zum allerletzten Leg: Hood behält die Nerven und siegt 15:14.

Die Zahlen unterstreichen die Qualität: Hood spielt einen Average von 103,01 Punkten, Noppert 102,27. Elf 180er für Hood, acht für Noppert. "Ich kann jeden auf der Tour schlagen", sagt Hood selbstbewusst nach dem Match. In Runde drei wartet nun Ryan Meikle.

Aus für Peter Wright

Für den zweifachen Weltmeister Peter Wright ist die WM dagegen schon vorbei. Der Schotte unterliegt dem deutschen Debütanten Arno Merk klar mit 0:3. Wright könnte nun sogar aus den Top 32 der Weltrangliste fallen (hier nachlesen>>>).

Van Gerwen souverän

Michael van Gerwen, die Nummer drei der Welt, lässt gegen William O'Connor nichts anbrennen. Nach zwei dominanten Sätzen gibt er kurz nach, bevor er den dritten Durchgang mit 3:1 in Legs holt und den 3:1-Sieg perfekt macht.

Außerdem gewinnt Gary Anderson gegen Connor Scutt (3:1), Jonny Tata verliert gegen Ryan Meikle (2:3), ebenso wie Daryl Gurney gegen Callan Rydz (2:3). In der Runde der letzten 64 setzt sich Jermaine Wattimena knapp gegen Scott Williams mit 3:2 durch.

