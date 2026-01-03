Verpatzter Auftakt für Filip Misolic

-
Hijikata, Rinky HIJMisolic, Filip MIS
Endstand
2:06:3 , 6:3
Filip Misolic startet mit einer Niederlage in das neue Jahr.
Der 24-jährige Steirer muss sich dem Australier Rinky Hijikata (ATP-113.) in der ersten Qualifikationsrunde in Brisbane geschlagen geben.
Misolic verliert den Auftakt beim ATP-250-Hartplatzturnier in 1:34 Stunden Spielzeit mit 3:6, 3:6.
Für die Australian Open hat Misolic, Nummer 80 der Welt, keinen Qualifikationsdruck. Bei dem ab 12. Jänner startenden Turnier in Melbourne steht der Steirer fix im Hauptbewerb.