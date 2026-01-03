Am Samstag kommt es im Ally Pally zum großen Finale der PDC World Darts Championship - ab 21:15 Uhr im LIVE-Ticker >>>

Im Endspiel bekommt es Titelverteidiger Luke Littler mit dem Niederländer Gian van Veen zu tun.

Der 18-jährige Littler krönte sich im Vorjahr zum jüngsten Titelträger der Geschichte, aktuell ist er Führender der Weltrangliste.

Für den 23-jährigen van Veen wäre es der erste Triumph auf dieser Bühne. Er ist aktuell Nummer zehn der Weltrangliste.

LIVE-Tracker: