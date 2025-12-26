"Schmeiße ich von der Bühne" - Suljovic fordert Littler

Mensur Suljovic fordert bei der Darts-WM den Titelverteidiger und Jungstar der Szene. Luke Littler geht am späten Samstagabend (nicht vor 23.00 Uhr MEZ im LIVE-Ticker) im Alexandra Palace als haushoher Favorit ins Duell mit dem Wiener.

Der 18-jährige Engländer verteidigte seinen 35 Jahre älteren Kontrahenten zuletzt gegen Schummel-Vorwürfe. Suljovic scherzte indes vor dem Aufeinandertreffen: "Den schmeiße ich von der Bühne runter."

"Riesengroßer Erfolg"

Für Suljovic bietet sich gegen das Darts-Wunderkind wieder ein Auftritt auf der großen Bühne. Um ins Achtelfinale vorzustoßen, muss sich "The Gentle" aber neuerlich steigern.

Dass er im Ally Pally auch nach Weihnachten noch dabei ist, war für ihn aber umso erfreulicher. "Die zweite Runde zu überstehen ist ein riesengroßer Erfolg", sagte Suljovic nach dem Sieg über Joe Cullen am vergangenen Montag.

Nach dem Erfolg über den Engländer schrieb dieser von Betrug. Dass Suljovic vor seinen Würfen lange wartete, stieß Cullen ebenso sauer auf wie der Jubel des 53-Jährigen nach gewonnenen Legs.

Dafür gab es vom Caller auch eine Verwarnung für Suljovic. Dieser entschuldigte sich danach auch beim Schiedsrichter, nicht aber bei Cullen. Zur Seite sprang ihm ausgerechnet der nächste Gegner.

Littler: "Mensur ist Mensur"

"Mensur ist Mensur. Er spielt eben so", meinte Littler gegenüber Sport1. "The Nuke" verriet außerdem Details über den gegenseitigen Chatverlauf vor der WM.

"Er hat mir schon vor Turnierbeginn geschrieben: Wir sehen uns in der dritten Runde. Und da stehen wir jetzt", berichtete der Engländer, der als großer Favorit auf den neuerlichen Gewinn der Sid-Waddell-Trophy am 3. Jänner gilt.

Neues Rekordpreisgeld

Eine Million Pfund (1,15 Mio. Euro) kassiert der Weltmeister heuer für den Titel. Im vergangenen Jahr streifte Littler noch 500.000 Pfund für den bedeutendsten Titel der Darts-Saison ein.

Dank hoher TV-Quoten und größeren Sponsoren ist das Preisgeld in den vergangenen Jahren in immer höhere Sphären geklettert.

Suljovic darf sich dank seines Einzugs in die dritte Runde bereits über 35.000 Pfund (knapp 40.000 Euro) freuen. Er machte vor dem Duell mit dem Weltmeister deutlich, dieses locker angehen zu wollen.

Littler wolle er von der Bühne befördern. "Ein leichter Stoßer, und das war's für ihn." Er werde sich danach auch entschuldigen.