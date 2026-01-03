Showdown im Ally Pally: Die Finalisten stehen fest

Die Darts-WM hat ihr Finale.

Titelverteidiger Luke Littler trifft am Samstagabend (20:45 Uhr, Live Ticker>>>) im Londoner Alexandra Palace auf den Niederländer Gian van Veen.

Littler, erst 18 Jahre alt, stürmt zum dritten Mal in Folge ins Endspiel. Der Weltranglisten-Erste lässt seinem Landsmann Ryan Searle keine Chance und gewinnt mit 6:1.

Nach einem verlorenen ersten Satz dreht der Youngster auf, sichert sich elf Legs in Serie und spielt einen Average von 105 Punkten. Damit fehlt ihm nur noch ein Sieg zur erfolgreichen Titelverteidigung – und zum Rekordpreisgeld von einer Million Pfund (1,15 Mio. Euro).

Dreimal in Serie im WM-Finale standen zuvor nur Phil Taylor und Gary Anderson.

Van Veen bezwingt Anderson

Van Veen feiert einen der wichtigsten Siege seiner Karriere. Der 23-Jährige steht erstmals im WM-Endspiel. Im zweiten Halbfinale besiegt er Gary Anderson mit 6:3.

Dabei führt der Niederländer zunächst 4:1, muss aber zittern, als Anderson auf 4:3 verkürzt. Van Veen behält die Nerven, holt das 5:3 und macht den Sack zu. Zuvor hatte er bereits Humphries aus dem Turnier genommen – jetzt wartet die größte Herausforderung seiner Karriere.

Littler und Van Veen spielten bereits acht Mal gegen einander. Im Head-to-Head steht es 4:4.