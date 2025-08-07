Großkampftag für Österreichs Bundesliga-Klubs im Europacup.

Austria Wien und der SK Rapid sind in der dritten Qualifikationsrunde zur UEFA Conference League im Einsatz. Während die Veilchen gegen den tschechischen Vertreter Banik Ostrava wohl ein ausgeglichenes Duell erwartet, gehen die Grün-Weißen nach einem guten Start unter Peter Stöger als Favorit in die Spiele gegen Dundee United aus Schottland.

Bei LAOLA1 Daily blicken Maximilian und Florian nicht nur auf die beiden Wiener Vereine, sondern natürlich auch auf Cup-Sieger WAC. Die Lavanttaler steigen in der dritten Quali-Runde zur UEFA Europa League ein und haben mit PAOK Saloniki eine harte Nuss zu knacken.

Hier ansehen:

Hier anhören: