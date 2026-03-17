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Trade! Schafzahl wechselt vom stärksten zum schwächsten PWHL-Team

Für die ÖEHV-Legionärin geht es nach drei Jahren in Boston zu einem Liga-Neuling.

Trade! Schafzahl wechselt vom stärksten zum schwächsten PWHL-Team Foto: © GEPA
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Theresa Schafzahl wurde in der PWHL in der Nacht auf Dienstag von Boston Fleet zu Seattle Torrent getradet.

Damit geht es für die Steirerin vom aktuellen Tabellenführer zum Schlusslicht der nordamerikanischen Frauen-Eishockeyliga. Im Gegenzug wechselt die Kanadierin Jessie Eldridge nach Boston. Schafzahl hatte im Juni 2025 einen Einjahresvertrag unterzeichnet.

Im Jänner 2024 erzielte die 25-Jährige das erste Tor in Bostons Franchise-Geschichte. Seither verbuchte die Weizerin 17 Punkte (acht Tore, neun Assists) in 69 Spielen. In der laufenden Saison steht sie bei sechs Torbeteiligungen.

Im vergangenen April hatte Schafzahl einen großen Anteil am erstmaligen Aufstieg des österreichischen Frauen-Eishockey-Teams in die Top-Division. Die A-WM 2026 findet im November in Dänemark statt.

Erst Mitte Jänner wurde Anna Meixner, die zweite österreichische Spielerin in der PWHL, von Ottawa Charge zu den Vancouver Goldeneyes getradet.

Alle Österreicher, die im NHL-Draft gepickt wurden

Martin Hohenberger
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