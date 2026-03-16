NEWS

ÖBV-Frauen wollen gegen die Schweiz schadlos bleiben

Das Hinspiel war eine klare Angelegenheit für die Österreicherinnen. Das Ticket für 2. Quali-Phase ist ihnen bereits fix.

ÖBV-Frauen wollen gegen die Schweiz schadlos bleiben Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Zum Abschluss der ersten Qualifikationsphase für die Basketball-EM 2027 empfängt Österreichs Frauen-Nationalteam am Dienstag (19.15 Uhr/live ORF Sport +) in Wien die Schweiz.

Das rot-weiß-rote Team geht in die Partie ohne großen Druck, da die Truppe von Trainer Jesper Sundberg das Ticket für die zweite und letzte Qualirunde bereits in der Tasche hat. Nach einem Sieg gegen Norwegen und einer Niederlage gegen Großbritannien vergangene Woche soll nun noch einmal ein Erfolg her.

Der fünfte Sieg soll her

Im Hallmann Dome am Wienerberg wollen die heimischen Basketballerinnen den fünften Sieg im sechsten Quali-Spiel einfahren. "Wir müssen einfach viel Energie und mehr als unsere Gegnerinnen auf das Parkett bringen. Wenn wir es schaffen, offensiv und defensiv viel Druck auszuüben, haben wir gute Chancen auf einen Erfolg", sagte der Schwede Sundberg. Im Hinspiel bei den Eidgenossinnen wurde dieses Vorhaben beim 97:78-Sieg gut umgesetzt.

In der Tabelle liegt das ÖBV-Team punktgleich mit den favorisierten Britinnen, denen man am Samstag in Manchester mit 71:83 unterlag, auf Rang zwei. Die Schweizerinnen sind fix Dritte. Neben den jeweils zwei besten Teams aller sieben Gruppen sind auch die drei besten Dritten in der zweiten Phase dabei. Diese wird im November 2026 bzw. Februar 2027 ausgetragen. Die EM findet im Juni 2027 in Belgien, Finnland, Schweden und Litauen statt.

15 kuriose Sportarten, die "keiner" kennt

Cheese Rolling

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

21 Punkte! Pöltl führt Toronto zum Sieg über Detroit

21 Punkte! Pöltl führt Toronto zum Sieg über Detroit

Basketball
Erste Niederlage für Österreichs Frauen in EM-Quali

Erste Niederlage für Österreichs Frauen in EM-Quali

Basketball
Straka trotz Fehler mit Topergebnis

Straka trotz Fehler mit Topergebnis

Golf
Sinner holt ersten Saison-Titel!

Sinner holt ersten Saison-Titel!

Tennis - ATP
Die legendärsten Sportler-Auftritte in Filmen

Die legendärsten Sportler-Auftritte in Filmen

Mehr Sport
2
Sabalenka gewinnt Final-Krimi in Indian Wells

Sabalenka gewinnt Final-Krimi in Indian Wells

Tennis - WTA
"Glasklarer Elfmeter" - Ilzer hadert mit Schiri-Entscheidung

"Glasklarer Elfmeter" - Ilzer hadert mit Schiri-Entscheidung

Deutsche Bundesliga
2

Kommentare

Basketball ÖBV-Team Großbritannien Sport-Mix ÖBV-Nationalteam ÖBV-Damen-Nationalteam