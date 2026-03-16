ÖBV-Frauen wollen gegen die Schweiz schadlos bleiben

Zum Abschluss der ersten Qualifikationsphase für die Basketball-EM 2027 empfängt Österreichs Frauen-Nationalteam am Dienstag (19.15 Uhr/live ORF Sport +) in Wien die Schweiz.

Das rot-weiß-rote Team geht in die Partie ohne großen Druck, da die Truppe von Trainer Jesper Sundberg das Ticket für die zweite und letzte Qualirunde bereits in der Tasche hat. Nach einem Sieg gegen Norwegen und einer Niederlage gegen Großbritannien vergangene Woche soll nun noch einmal ein Erfolg her.

Der fünfte Sieg soll her

Im Hallmann Dome am Wienerberg wollen die heimischen Basketballerinnen den fünften Sieg im sechsten Quali-Spiel einfahren. "Wir müssen einfach viel Energie und mehr als unsere Gegnerinnen auf das Parkett bringen. Wenn wir es schaffen, offensiv und defensiv viel Druck auszuüben, haben wir gute Chancen auf einen Erfolg", sagte der Schwede Sundberg. Im Hinspiel bei den Eidgenossinnen wurde dieses Vorhaben beim 97:78-Sieg gut umgesetzt.

In der Tabelle liegt das ÖBV-Team punktgleich mit den favorisierten Britinnen, denen man am Samstag in Manchester mit 71:83 unterlag, auf Rang zwei. Die Schweizerinnen sind fix Dritte. Neben den jeweils zwei besten Teams aller sieben Gruppen sind auch die drei besten Dritten in der zweiten Phase dabei. Diese wird im November 2026 bzw. Februar 2027 ausgetragen. Die EM findet im Juni 2027 in Belgien, Finnland, Schweden und Litauen statt.