Kraus gewinnt erste Quali-Runde beim Masters in Miami

Sinja Kraus wahrt ihre Chance auf den Einzug ins Hauptfeld des WTA-1000-Turniers in Miami.

Die 23-jährige Wienerin gewinnt in der ersten Qualifikationsrunde mit 7:6 (4), 6:3 gegen Lola Radivojevic (WTA-144.).

Gegen die zwei Jahre jüngere Serbin entwickelt sich ein früher Schlagabtausch, im ersten Satz verbuchen beide Spielerinnen drei Breaks. Kraus hat bei 5:4, 40:30 bereits Satzball, vergibt diesen aber und kassiert den 5:5-Ausgleich.

Im Tiebreak erarbeitet sich die Nummer 120 der Welt rasch einen 3:0-Vorsprung, den sie erfolgreich zum Satzgewinn verwaltet.

Lettin wartet

Im zweiten Durchgang schafft Kraus ein Break zum 3:1, muss sofort wieder den Aufschlag abgeben, nur um ihre Kontrahentin direkt wieder zum 4:2 zu breaken. Kurz darauf serviert das ÖTV-Ass erfolgreich zum Matchgewinn aus.

In der zweiten Qualifikationsrunde trifft Kraus am Dienstag (3. Partie nach 16:00 Uhr, hier im Live-Ticker>>>) auf die Lettin Darja Semenistaja (WTA-103.). Die Siegerin des Duells zieht ins Hauptfeld ein.

Dort steht Lilli Tagger dank einer Wildcard bereits, die junge Osttirolerin trifft in der ersten Runde auf eine Qualifikantin. Auf Julia Grabher hätte die Griechin Maria Sakkari gewartet, die Vorarlbergerin hat ihre Nennung allerdings zurückgezogen.