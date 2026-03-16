Ex-Top-40-Spieler erhält vierjährige Dopingsperre

Der australische Ex-Tennisprofi und -Trainer Marinko Matosevic ist wegen Dopingvergehen für vier Jahre gesperrt worden.

Laut Angaben der Internationalen Tennis-Integritätsagentur (ITIA) vom Montag wurden der ehemaligen Nummer 39 der Welt fünf Vergehen im Zeitraum zwischen 2018 bis 2020 nachgewiesen, darunter Eigenblutdoping in seiner aktiven Zeit und Beihilfe zum Blutdoping eines anderen Spielers sowie der Besitz einer verbotenen Substanz.

Im Februar hatte Matosevic erklärt, sich 2018 in Mexiko einer Bluttransfusion unterzogen zu haben, kurz darauf habe er seine Karriere beendet. Danach hatte er als Trainer australischer Spieler gearbeitet.