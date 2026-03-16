Erfolgsduo Erler/Miedler ist wieder vereint

Das Tennisdoppel Alexander Erler und Lucas Miedler arbeiten fortan wieder zusammen.

"Ab dem Start der Sandsaison schlagen wir wieder gemeinsam auf", schreibt Miedler auf Social Media. Beide trennten sich nach dem Turnier in der Wiener Stadthalle 2024.

Letztes Turnier mit alten Partnern

"Es war damals Zeit für ein neues Kapitel, trotz der großartigen gemeinsamen Erfolge. Der Anruf von Lucas kam jetzt sehr überraschend, wir mussten uns im Team aber nicht lange abstimmen", erklärt Miedler.

In Miami tritt Miedler noch mit Francisco Cabral (POR) und Erler mit Robert Galloway (USA) an, dann arbeitet das österreichische Duo wieder gemeinsam.

Je nach Turnierverlauf in den Staaten gibt das Duo Erler/Miedler sein Comeback in Bukarest oder Monte Carlo.