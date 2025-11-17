Bronze! Pickl glänzt bei Schieß-WM in Kairo

Sportschütze Bernhard Pickl hat am Montag zum Abschluss der Weltmeisterschaften in Kairo Bronze im offenen Bewerb über 300 m mit dem Standardgewehr geholt.

Der Niederösterreicher musste sich in der nicht olympischen Disziplin mit 586 Ringen nur der norwegischen Siegerin Katrine Lund (593) und dem Tschechen Jiri Privratsky (589) geschlagen geben.

Für das ÖSB-Team war es die vierte Medaille (1 x Gold, 1 x Silber, 2 x Bronze) bei diesen Titelkämpfen.

Zuvor hatte Österreich durch Alexander Schmirl im Kleinkaliber-Bewerb 50 m liegend Gold geholt sowie durch Schmirl, Pickl und Dominic Einwaller im KK-Dreistellungskampf über 300 m Silber erobert. Zudem errang Silvia Steiner Bronze mit der 50-m-Pistole.