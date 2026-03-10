Rangnick-Co übernimmt Trainerjob bei deutschem Zweitligisten

ÖFB-Co-Trainer Lars Kornetka ist neuer Trainer des deutschen Zweitligisten Eintracht Braunschweig.

Der Verein trennte sich am Dienstagnachmittag von Cheftrainer Heiner Backhaus, nachdem sich das Team im Abstiegskampf befindet.

Braunschweig ist seit fünf Spielen sieglos und liegt derzeit in der Tabelle auf Rang 15. Die Mannschaft befindet sich lediglich einen Punkt vor dem Abstiegsplatz.

Kornetka bleibt vorerst beim ÖFB

Kornetka ist wie auch Rangnick, den er bereits von der TSG Hoffenheim kannte, seit 2022 beim ÖFB und gilt als engster Vertrauter des Teamchefs.

Wie der ÖFB am Dienstag berichtet, wird das vorerst auch so bleiben. Der 48-Jährige wird bis einschließlich der WM im Trainerteam bleiben. Auch beim Lehrgang im März wird er dabei sein.

"Mir bedeutet diese Aufgabe unglaublich viel, wir haben mit der WM-Qualifikation etwas Historisches erreicht", wird er vom ÖFB zitiert.

Er ergänzt: "Die Chance, einen Cheftrainer-Posten bei einem Traditionsverein in Deutschland zu übernehmen, ist riesig. Und dennoch fühle ich mich mit dem ÖFB so verbunden, dass ich unser Projekt dort auf keinen Fall vorzeitig verlassen möchte. Das war immer ein zentraler Baustein in unseren Gesprächen. Ich bin auch Ralf Rangnick dankbar, dass er mir die Freiheiten gewährt, diese Chance jetzt wahrzunehmen."

"Wollen ihm keine Steine in den Weg legen"

Wie ÖFB-Sportdirektor Peter Schöttel mitteilt sei es dem österreichischen Fußballbund besonders wichtig gewesen, dass der Co-Trainer beim Lehrgang im März sowie bei der WM dabei ist. Dennoch will man ihm "auf dem nächsten Schritt seiner Karriere keine Steine in den Weg legen."

Kornetka sammelte zuvor bereits bei Bayer Leverkusen, RB Leipzig und PSV Eindhoven Erfahrung. Die Cheftrainerposition hat er zuvor noch nie eingenommen.