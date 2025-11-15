Schießen: WM-Gold und -Silber für Österreich

Was für eine WM-Ausbeute!

Nach seinem ersten Platz im nicht-olympischen Kleinkaliber-Bewerb 50 m liegend holt Alexander Schmirl nun auch eine Silber-Medaille.

Er sichert sich am Samstag in Kairo gemeinsam mit Bernhard Pickl und Dominic Einwaller im KK-Dreistellungskampf über 300 m mit 1.750 Ringen Edelmetall. Besser ist nur die Schweiz (1.762).

Im Einzel verpasst Schmirl als Vierter Bronze knapp, Pickl wird Sechster. Sylvia Steiner wird mit der Standardpistole aus 25 m Fünfte.