Schießen: WM-Gold und -Silber für Österreich

Alexander Schmirl gewinnt bei der Sportschützen-WM nach seiner Goldmedaille nun auch Silber.

Schießen: WM-Gold und -Silber für Österreich Foto: © GEPA
Was für eine WM-Ausbeute!

Nach seinem ersten Platz im nicht-olympischen Kleinkaliber-Bewerb 50 m liegend holt Alexander Schmirl nun auch eine Silber-Medaille.

Er sichert sich am Samstag in Kairo gemeinsam mit Bernhard Pickl und Dominic Einwaller im KK-Dreistellungskampf über 300 m mit 1.750 Ringen Edelmetall. Besser ist nur die Schweiz (1.762).

Im Einzel verpasst Schmirl als Vierter Bronze knapp, Pickl wird Sechster. Sylvia Steiner wird mit der Standardpistole aus 25 m Fünfte.

