Hypo NÖ trifft im WHA-Finale erneut auf Atzgersdorf

Serienmeister Hypo Niederösterreich und WAT Atzgersdorf bestreiten zum siebenten Mal in Serie das Finale der Handball-Frauenliga (WHA).

Die Südstädterinnen gewannen am Sonntag auch das Halbfinal-Rückspiel daheim gegen die MGA Fivers klar mit 35:23 (19:12). Grunddurchgangssieger Atzgersdorf entschied die Retour-Heimpartie gegen UHC Tulln diesmal deutlich mit 29:21 (13:8) für sich. Das Finale (best of three) beginnt am Donnerstag mit einem Heimspiel für Atzgersdorf.

Seit 2019 standen sich ausschließlich Hypo und Atzgersdorf im Endspiel gegenüber. Einzig beim ersten Mal holten die Wienerinnen den Titel, der Rekordchampion aus Niederösterreich hält bei 47 Meisterwürden.